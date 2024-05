"No sé si con esto le alcanza": Marcelo Barticciotto le deja potente advertencia a Colo Colo

Colo Colo sacó a Gustavo Quinteros con la idea de dar un salto de calidad junto a Jorge Almirón. Sin embargo, en lo que va de temporada el Cacique no lo ha pasado bien, se mantiene lejos del liderato del Campeonato Nacional y ha dejado muchas dudas en Copa Libertadores.

La situación no es la mejor y mucho más considerando que estamos llegando a la mitad de la temporada. La U se ha alejado en la cima, en el plano internacional se han dejado puntos claves en el camino y el momento preocupa tanto a hinchas como a históricos como es el caso de Marcelo Barticciotto.

El ídolo albo no escondió su alarma por el presente del Cacique, al que ve muy complicado en 2024. De hecho, aprovechó la instancia para advertirle al técnico y plantel que deben mejorar con urgencia si no quieren perderlo todo.

Mejorar: Marcelo Barticciotto se la canta clara a Jorge Almirón y Colo Colo

Marcelo Barticciotto, al igual que todos los hinchas de Colo Colo, está preocupado. El equipo no ha logrado despegar en esta temporada y ha dejado más dudas que certezas en el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.

Jorge Almirón todavía no ha respondido al cartel con el que llegó en Colo Colo, lo que preocupa a Marcelo Barticciotto. Foto: Photosport.

Para el 7 del pueblo, el Cacique domina pero no concreta. “Uno trata de analizar o llegar a la perfección. Sé que no hay uno perfecto, pero uno analiza un equipo en su totalidad y de que juegue bien o que sea regular los 90 minutos”, comenzó señalando en ESPN.

“Este Colo Colo tiene buenos momentos, sí. Tiene de los otros también. Para clasificar a la Copa Libertadores y alcanzar a la U o los de arriba tiene que mejorar”, añadió.

Fue tras ello que Marcelo Barticciotto enfatizó en que el momento es preocupante. “No sé si con esto le alcanza en Copa Libertadores. No sé si le alcanzará el partido contra Alianza para ganarle a Fluminense, que es una final. De tres cuartos para adelante debe tomar mejores decisiones, en el último pase, la definición”.

En esa misma línea, enfatizó en que la posesión que tanto luce Colo Colo no es suficiente. “En un equipo no gana el que da más pases, gana el que hace los goles. El otro día la gente reaccionó en el estadio cuando el equipo la tenía demasiado y no avanzaba. Al colocolino le gusta que el equipo vaya al frente”.

Finalmente remarcó que Jorge Almirón debe recordar el lugar en el que está. “Lo sabe, se informó de la historia del club. A la gente le gusta que el equipo vaya al frente, que trate de encarar y vaya para adelante”.

Colo Colo no está pasando por un buen momento y, por ahora, no pelea el título ni tiene asegurada la clasificación en Copa Libertadores. El Cacique tiene mucho por mejorar si quiere ser protagonista, algo que por ahora ha estado lejos de ocurrir.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo tiene un partido vital para seguir escalando en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional este fin de semana. El sábado 4 de mayo desde las 15:00 horas los pupilos de Jorge Almirón viajan hasta El Salvador para enfrentar a Cobresal.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo en Copa Libertadores?

Colo Colo no sólo tiene un choque clave en el torneo, sino que también en la Copa Libertadores. El próximo jueves 9 de mayo a partir de las 20:00 horas el Cacique recibe a Fluminense por la cuarta fecha de la fase de grupos con el liderato en juego.

