Arturo Vidal tuvo una larga negociación para concretar su regreso a Colo Colo. El King debió demostrar en la cancha que está para ser un aporte y no se viene a retirar, lo que ya pone sobre la mesa su posible renovación.

El mediocampista tendrá que sentarse a conversar con la dirigencia del Cacique para saber si estará en el centenario y, desde la interna, lo quieren a toda costa. Así lo dejó claro Jorge Almirón, quien rogó a la dirigencia para que haga el esfuerzo y extienda su retorno al Monumental.

El conversación con Radio ADN, el entrenador albo abordó el momento que vive Arturo Vidal. Primero tocó su posible marginación de la selección chilena para la Copa América, con lo que terminaría una de las páginas más importantes de su carrera.

“Llegado el momento, lo hablaré de manera natural. Tengo buena relación con él. Si se da la charla, lo tomo como un jugador que siempre vivió de desafíos”, señaló el DT.

Almirón pidió a Vidal en la Copa América

Jorge Almirón remarcó que Arturo Vidal tenía el deseo de ser parte del plantel elegido por Ricardo Gareca, pero desconoce su verdadero sentir. “Me imagino que está con la ilusión de ir, pero no toqué mucho el tema. Cuando terminó esta parte del torneo, nos fuimos a descansar. No podría decir mucho más de si no va, porque no es concreto”.

Eso sí, el argentino aseguró que esto es un obstáculo más en la carrera del King. “No creo que lo desmotive o lo desmoralice, porque tiene un temperamento muy fuerte para superar lo que se le ponga al frente”.

Jorge Almirón ruega para que Arturo Vidal renueve con Colo Colo

Pero más allá de la selección chilena, Jorge Almirón ha tenido la oportunidad de conocer a Arturo Vidal en la interna. El técnico ha quedado maravillado y, ante la discusión sobre su continuidad, no tiene dudas. “La renovación depende de lo que quieran ambos”, lanzó de entrada.

Tras ello, el técnico albo hizo un llamado a la dirigencia de Blanco y Negro para que se meta la mano al bolsillo para que se quede más tiempo. “Él cambió la dinámica del equipo y genera una energía positiva en el plantel, en el vestuario, en los entrenamientos. Pero claro que me gustaría que renueve”.

Ahora quedará esperar para saber si Colo Colo decide seguir contando con Arturo Vidal en sus filas. El King ha sido una de las figuras del Cacique en lo que va de temporada y se ilusiona con estar en el plantel del centenario en 2025.

¿Te gustaría que Arturo Vidal renueve un año más en Colo Colo? ¿Te gustaría que Arturo Vidal renueve un año más en Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal en Colo Colo?

Tras el cierre de la primera rueda, Arturo Vidal ha logrado disputar un total de 18 partidos oficiales desde su regreso a Colo Colo. En ellos ha marcado cinco goles, no registra asistencias hasta ahora y llega a los 1.457 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo por ahora disfruta de un descanso antes de volver a las prácticas para su próximo desafío. El domingo 16 de junio desde las 15:00 horas el Cacique debuta en la Copa Chile 2024 enfrentando a Deportes Quillón.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.