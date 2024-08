No fue mufa: la profecía de Arturo Vidal sobre Javier Correa en Colo Colo

Javier Correa se destapó y este domingo se transformó en el héroe de Colo Colo. El delantero trasandino marcó el único gol ante Everton y mantiene al Cacique a la caza de la U en el campeonato nacional.

En el minuto 72’, el ariete recibió de Marcos Bolados y con gran jerarquía se sacó a Eduardo Bauermann para que con potente zurdazo venciera a Ignacio González en el arco muletero.

“Esto es fruto del esfuerzo que hago día a día. Hubiese sido distinto si no me lesionaba, pero el fútbol es así. Estoy contento por el grupo que me tocó”, recalcó Correa tras ser elegido la figura del partido en TNT Sports.

El ex Estudiantes de La Plata cortó su sequía goleadora cuando más lo necesitaba el Cacique. Lo que desató los festejos del plantel albo en el Estadio Sausalito. Incluso la transmisión resaltó a Arturo Vidal y el emotivo abrazo con Daniel Morón.

La profecía de Arturo Vidal

Es que el King fue uno de los que blindó a Correa en su llegada a Colo Colo. El delantero desató todas las alarmas con la lesión que sufrió tras arribar a Chile. Lo que aplazó su debut para el Superclásico ante la U.

“Es el máquina. Yo quiero que ustedes lo vean. Van a quedar loco. Se van a acordar de mí”, lanzó Vidal en su transmisiones sobre el delantero. Incluso el King fue más allá y recalcó que no sería mufa con sus dichos.

“No escuchen hueas, que es de segunda línea ni nada. Fernando Zampedri es bueno, es un asesino del gol. Pero el que tenemos nosotros es máquina, ya les dije”, sentenció. Palabras que ya comienzan a cumplirse en el Popular.