Colo Colo triunfó sobre Unión La Calera y se tomó la punta del Campeonato Nacional para celebrar a más no poder. Sin embargo, la previa del partido contó con un problema importante: la inhabilitación de Carlos Palacios, contemplado para el duelo, por salirse de la Roja en las Eliminatorias.

El delantero tuvo que salir de la concentración en las horas anteriores al partido luego de que Pablo Milad, presidente de la ANFP, aludiera a un reglamento que le impedía jugar hasta cinco días después de la fecha FIFA. Sí podrá estar ante Palestino el domingo, ya que desde el organismo lo autorizaron.

Esta fue una situación que indignó a Colo Colo, especialmente a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro. “No entendemos el cambio de criterio, mandamos una carta nuevamente, pero recapacitaron y confirmaron que puede jugar contra Palestino. Me alegro, aunque el daño ya está hecho”, dijo.

Y puede que esto llegue a un terreno mucho más complicado. Según La Tercera, Colo Colo inicialmente pensó acudir a la FIFA o al TAS directamente para que Palacios jugara contra La Calera, pero los tiempos no daban. Sin embargo, no se descarta que igualmente el Cacique acuda al TAS, donde podría lograr una indemnización o un castigo a la ANFP ante lo que dicen es un inexplicable cambio de criterio.

La ANFP no dejó a Carlos Palacios jugar contra La Calera, pero sí contra Palestino | Photosport

¿Colo Colo al TAS?

La medida de inhabilitar a Carlos Palacios es una que consideran injusta tanto el club como el jugador. “No fue una salida unilateral. Me dejaron ir, en ningún momento me dijeron que me quedara”, alegó la Joya. “No entendemos que se saque un comunicado donde se le da la libertad de acción y que después Milad salga diciendo que se ausentó unilateralmente“, dijo, por otro lado, Mosa.

En el Monumental siguen sin comprender la decisión de la ANFP, que, por su lado, solicitó ayuda de abogados para saber si Palacios podía jugar o no contra La Calera. Según La Tercera, se consultó a Eduardo Carlezzo, abogado del caso Byron Castillo, quien hoy trabaja con Javier Gasman, abogado de Azul Azul en Universidad de Chile. Otra situación que genera ruido.

Por otro lado, en caso de acudir al TAS, los albos tienen un importante antecedente a su favor. En 2021, Robbie Robinson renunció a la Roja y tres días después jugó en el Inter de Miami frente al Cincinnati, sin cumplir el tiempo que alega Milad ni que la ANFP se comunicara con el equipo de la MLS.