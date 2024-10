Carlos Palacios no pudo jugar en Colo Colo contra La Calera tras su polémica salida de la selección chilena a mitad de la nefasta fecha FIFA contra Brasil y Colombia. El hecho generó incluso duras acusaciones desde el Cacique a la ANFP, organismo que impidió al futbolista vestir de corto argumentando con el reglamento.

Y el mismo Palacios ha tenido días intensos en medio del escándalo, pero llegó a La Calera para apoyar a sus compañeros desde las tribunas. Terminada la victoria alba rompió el silencio y lanzó dardos.

“Hoy vine a apoyar a mis compañeros. Dieron lo mejor de ellos y pudimos ganar. Feliz, dije que confiaba en en grupo y feliz por ellos, el plantel y todo Chile que está feliz”, lanzó Palacios.

Palacios: “injusto, no fue unilateral”

El atacante expone que su salida de La Roja “no fue unilateral. En el mismo comunicado dicen que yo estaba liberado. Obviamente me dejaron ir, en ningún momento me dijeron que me quedara, entonces yo creo que unilateral es cuando una sola persona quiere. No me parece, pero lo respeto y ya está”.

Palacios rompe el silencio tras polémica con La Roja, ida al circo y quiebre de Colo Colo con la ANFP.

“Ustedes opinan, todos opinan. Son problemas míos y yo nos los voy a decir, y ustedes no me los van a solucionar. Son problemas personales que tengo, que gente sabe. Más allá me parece injusto. Dicen que soy antipatriota y que abandoné el barco… si hubiese sido otro jugador no hablarían tanto como lo hablan de mí”, complementa.

Palacios añade que “lo conversé, lo aclaré en el momento con la persona que tenía que hacerlo, que era mi jefe. Él me dio permiso y me dejó salir. No entiendo cuál es tanto problema. Todos dicen que prácticamente me bajé, pero yo hablé con él y me entendió. Mis problemas los solucioné sábado y domingo, que no fui a entrenar a Colo Colo. Esas son cosas que ustedes no saben”.

Por último, respondió desafiante al ser consultado por su aparición en el circo tras salir de la selección argumentando problemas personales: “¿tienes hijos? ¿Qué harías por tus hijos? Todo. ¿Te muestro la foto de mi hijo en el circo? Ahí tienes la respuesta”, sentenció.