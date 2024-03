Comenzó la cuenta regresiva para la despedida de Jaime Valdés. “Pajarito” cuelga oficialmente los zapatos y su último partido lo realizará en el estadio Monumental plagado de estrellas de talla mundial.

Entre los invitados extranjeros que mostrarán su talento aparece el nombre de un ex Boca Juniors, AS Roma y Juventus como Daniel Osvaldo. El delantero fue anunciado por redes sociales y se espera su participación en el partido del próximo 24 de marzo.

Sin embargo, en las últimas horas su situación ha generado una ola de comentarios en Argentina. Esto por un particular video que publicó en su cuenta de instagram.

“Vengo lidiando con una depresión muy grande que me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. No tengo un trabajo estable. Me gasté prácticamente todos mis ahorros. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa. Mi vida se me está yendo de las manos”, expresó el futbolista que vistió la camiseta de la selección de Italia

“Me cuesta mucho hablar las cosas. Me cuesta distinguir lo que es real y lo que mi cabeza inventa. Si alguien está viviendo algo parecido, que pida ayuda, porque solo no se sale. Yo sé que voy a salir.Quería decir esto y pedirle perdón a mi familia, a mis amigos, a mis hijos”, cerró el mensaje de casi diez minutos en Instagram.

Tras lo publicado, jugadores como Leandro Paredes, Darío Cvitanich, Juan Forlín y el equipo Huracán enviaron mensajes de apoyo. Además no se descarta entregarle ayuda especial al ex futbolista.

¿Cuándo es la despedida de Jaime Valdés?

La despedida del “Pajarito” esta programada para el próximo domingo 24 de marzo. El partido esta fijado para las 18:00 horas en el estadio Monumental y será transmitido por TVN.