Explotó la bomba final en la teleserie de Maximiliano Falcón quin deja Colo Colo en el presente mercado de pases, para ir como nuevo jugador del Inter Miami donde será compañero de Lionel Messi.

Luego de días de rebeldía, donde no se presentó a la pretemporada en La Serena y menos en Uruguay, estando en su propio país, ahora se han conocido nuevos detalles de la película del Peluca.

Una de ellas tiene que ver con la conversación que tuvo con Jorge Almirón, con quien tuvo una charla muy sincera, donde lo intentó de convencer para seguir, pero había una decisión tomada.

En ese sentido, Almirón sabía hace unos días que Falcón ya tenía decidido no volver a Colo Colo, donde el cumplir un sueño de jugar con Messi fue clave para el uruguayo.

Maxi Falcón lloró en la despedida de Colo Colo. Foto: TNT Sports.

ver también "Feliz por...": categórica respuesta de Arturo Vidal por la salida de Maximiliano Falcón

Maxi Falcón quiere jugar con Messi en Miami

Fue en conversación con el programa “Todos somos técnicos” de TNT Sports, donde Maximiliano Falcón rompió el silencio de su partida de Colo Colo donde explicó lo que pasó en los últimos días.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, más allá de las conversaciones con Aníbal Mosa, reveló que fue Jorge Almirón quien lo llamó para saber qué pasó definitivamente con su ausencia en la pretemporada.

“Me llamó y le explico el tema que estaba pasando, me dijo que era importante para él, que confiaba a ojos cerrados y que para él no se lo esperaba. Me peguntó si la decisión estaba tomada y le dije que sí, que ya estaba ilusionado, jugar con esa gente en Miami”, comentó Falcón.

“A cualquiera le hubiese seducido la idea o las ganas de ir. Fue eso más que nada. Le dije a Jorge que no era un tema de plata, en Colo Colo no cobraba mal y allá no me voy a salvar para toda mi vida. Voy por la competencia, aprender y cumplir sueños que uno tiene de chico”, detalló.

Publicidad

Publicidad