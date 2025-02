Ya es oficial. Maximiliano Falcón deja en el pasado a Colo Colo y se convierte en nuevo jugador del Inter Miami, donde tendrá como gran compañero de Lionel Messi. Luego de varios días de espera, el defensa uruguayo fue presentado en el equipo de la MLS, donde estará hasta diciembre de 2028.

La situación del Peluca había causado confusión en los últimos días. Varios días pasaron y su fichaje no se confirmaba. Además, sorprendió que su nombre no apareció en la nómina del Inter Miami para la Concachampions, que inicia el próximo martes 18 de febrero.

Todo el ruido se apagó este sábado 1. Las redes sociales de Inter Miami confirmaron el fichaje del uruguayo. “Maximiliano Falcón ya viste los colores del sueño. ¡Bienvenido a Miami!“, escribieron.

Ahora, Falcón se sumará al equipo de Miami, se pondrá a las órdenes de Javier Mascherano y quedará a la espera de su debut. El último partido que jugó fue el 3 de noviembre del año pasado, en el partido de Colo Colo contra Deportes Iquique en el Campeonato Nacional de Chile.

La despedida de Maximiliano Falcón de Colo Colo

La salida de Maximiliano Falcón de Colo Colo impactó a los hinchas albos. El defensa no se presentó a la pretemporada 2025 y metió presión para que la dirigencia de Blanco y Negro lo vendiera al Inter Miami.

El defensa rompió el silencio el pasado 15 de enero, cuando se quebró frente a las cámaras de TNT SPorts explicando su decisión. “Antes no había hablado ni dicho nada porque había una negociación de por medio. Es un sueño en lo personal lo que estoy viviendo”, comentó entonces.

“Me hubiese gustado que fuera de otra manera, porque la decisión que tomo de no presentarse en la pretemporada sé que fue equivocada. Pido disculpas, pero en ese momento que no me presento, fue la manera que pensé para meter algo más de presión“, agregó.