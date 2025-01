Maximiliano Falcón ya es pasado en Colo Colo. La salida del Peluca fue traumática para los hinchas del Cacique luego de que el defensa no se presentara a la pretemporada y presionara para salir del club, pero los albos pasan la página de lo que fue su paso por el club.

El uruguayo llegó a Colo Colo a finales de 2020, solo unos pocos meses antes de jugar el partido de promoción frente a U. de Concepción para no descender. Luego, disputó cuatro grandes temporadas, donde ganó dos títulos del Campeonato Nacional, dos Copa Chile y dos Supercopa.

Ahora, su camino se separa del Cacique para partir al Inter Miami. Y para dar por finalizado el tema, Carlos Caszely se pronunció sobre la despedida del Peluca. “Horrible. Colo Colo es más grande que todos nosotros juntos. Él no puede hacer eso”, catalogó el ídolo del club.

Pasando la página, el embajador de Colo Colo en su Centenario comentó que los albos tienen “muy buen plantel”. Eso sí, les dejó tarea a los refuerzos: “Espero que los jugadores que vengan los refuercen bien. Van a ser refuerzos cuando los veamos después de los 90 minutos”.

Carlos Caszely fue muy crítico con Maximiliano Falcón | Photosport

La explicación de Maximiliano Falcón en su salida de Colo Colo

Al finalizar la polémica de su despedida de Colo Colo, Maximiliano Falcón contó a TNT Sports que “antes no había hablado ni dicho nada porque había una negociación de por medio. Es un sueño en lo personal lo que estoy viviendo”.

“Me hubiese gustado que fuera de otra manera, porque la decisión que tomo de no presentarse en la pretemporada sé que fue equivocada. Pido disculpas, pero en ese momento que no me presento, fue la manera que pensé para meter algo más de presión“, agregó el defensa.