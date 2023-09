Mauricio Pinilla no soporta seguir viendo como Damián Pizarro tira su carrera a la basura. Por eso, el exdelantero levantó el teléfono y, al más puro estilo de Daddy Yankee, le pegó un llamado de emergencia al ariete de Colo Colo.

Así al menos lo confesó recientemente en su rol de comentarista en el programa Deportes en Agricultura, donde Pinigol contó que lo llamó a su teléfono personal para suplicarle que cuide su futuro futbolístico.

Mauricio Pinilla: “Hablé con él, me pareció un chico muy inteligente”

“Ya hablé con él. Pero no voy a decir nada, porque son temas entre nosotros. Hablé con él y está muy receptivo, me pareció un chico muy inteligente“, detalló de entrada Pinilla.

Así, Mauricio Pinilla detalla que “yo creo que Damián Pizarro después de esta no se va a mandar ninguna más“.

“Por lo menos por lo que conversé con él, más allá que fueron no solamente temas futbolísticos, sino que fueron temas mediáticos, cómo manejarse en diferentes tipos de situaciones”, complementó.

Tras eso, Pinigol relata que “bastante rato tuve la posibilidad de conversar con él. Obviamente no voy a entrar en detalles, porque es un tema personal nuestro”.

“El tipo me parece que es receptivo y va a resolver sus problemas lo más pronto posible. Yo le dije me mandé todas las cagadas compadre, por favor no hagas las que hice yo“, concluyó para añadir que Pizarro le dio “muchas gracias por los consejos”.

¿Cuándo vuelve Pizarro en Colo Colo?

Damián Pizarro fue operado de su mano tras sufrir una lesión en un partido de una liga de fútbol amateur en Macul. Entre su recuperación y castigo que le den los albos, aún no hay claridad del tiempo que estará afuera.