En pocos días más arranca oficialmente el mercado invernal de pases, de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional, y en Colo Colo comienzan a meter miedo con las posibles incorporaciones que puedan realizar para reforzar su actual plantel.

Si bien el principal nombre que aparece en carpeta del club es el volante Luciano Cabral, detrás de él aparecen dos bicampeones de América que podrían sumarse a Arturo Vidal para completar lo que los hinchas denominan la Generación DorAlba: Mauricio Isla y Gary Medel.

Si bien dentro de Blanco y Negro, dirigentes como Daniel Morón enfatizaban en que los seleccionados no estaban dentro del interés del técnico Jorge Almirónpara mejorar el plantel de Colo Colo, el periodista Coke Hevia lanzó la alerta sobre la situación de ambos.

“No sé si van a llegar, pero las conversaciones con Isla y Medel existen“, ratificó el comunicador en el programa Pauta de Juego, donde indica que la influencia del actual presidente de la regencia alba, Aníbal Mosa, es clave para esta negociación.

¿Qué dicen en Colo Colo por la opción de Isla y Medel?

El mandamás de Blanco y Negro prefirió no entregar señales al respecto e indicó en conferencia de prensa que “no puedo decir nada. No podemos dar ningún tipo de nombre porque no hay nada seguro sobre esta situación. Se acercan muchos nombres, mucho representante que quieren que sus jugadores jueguen en Colo Colo“.

Al preguntarle si la chance para Medel e Isla de llegar a Colo Colo es real, Aníbal Mosa responde que “una cosa es que, si (esos nombres) le sirven al club, si le parece bien al entrenador, si le parece bien al directorio. Hay que conjugar varias cosas para que algún jugador llegue a Colo Colo”.

¿Cuándo es el próximo juego del Cacique?

Este miércoles 29 de mayo, Colo Colo buscará su clasificación a los octavos de final en Copa Libertadores, cuando visite a Cerro Porteño de Paraguay, en el cierre del Grupo A, a partir de las 20:30 horas en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción.

