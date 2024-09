Si bien el relator trasandino es enfático en afirmar que los millonarios son candidatos "no sólo en este partido, sino que en la copa", advierte que no se puede mirar en menos al Cacique.

En sólo cuestión de horas, Colo Colo se enfrentará en el Estadio Monumental a River Plate, en el duelo de ida por los cuartos de final en Copa Libertadores. Un duelo que llama la atención no sólo en nuestro país, con mayor fuerza aún en Argentina.

Por ello, no es de extrañar que figuras trasandinas del periodismo deportivo como Mariano Closs estén presentes en nuestro país para relatar este encuentro, aunque los hinchas nacionales no podrán disfrutar de su particular narración por decisión de ESPN.

En la previa al encuentro, el comunicador si bien sostiene de que River es el candidato no sólo para llevarse este encuentro, sino también para pelear la Copa Libertadores, fue enfático en afirmar que Colo Colo no será un rival sencillo. Incluso tomó aspectos históricos del Cacique.

“Cuando uno habla de la historia futbolística de Colo Colo, con esta trepada histórica para poner al fútbol chileno, a nivel internacional, en un buen plano, tiene en claro que va a ser un partido duro”, adelanta Closs en el programa F12 de la señal deportiva de Disney.

La advertencia de Closs a River sobre Colo Colo

En esa línea, el relator argentino agrega que “el equipo chileno se la tiene que jugar acá porque está en una instancia que no se llega todos los días a semifinales“, y le deja en claro a los millonarios sobre los kilates del cuadro nacional.

“Colo Colo tiene un equipo con mucho carácter, tiene jugadores en todas las líneas jugadores de carácter, personalidad y presencia. Va a ser duro, va a ser dura la llave para ambos. Colo Colo tiene a Isla, Saldivia, Falcón, tiene a Arturo, Colo Gil, ahora Correa, entonces aquí hay carácter y presencia“, sentencia Mariano Closs.

¿Cuándo se juega este encuentro?

El encuentro por la ida de los cuartos de final en Copa Libertadores, entre Colo Colo y River Plate, se disputará en la previa a Fiestas Patrias, este martes 17 de septiembre, desde las nueve y media de la noche en el Estadio Monumental.

