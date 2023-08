Joan Cruz dejó Colo Colo de manera polémica. A principios de este año, el canterano decidió salir del Monumental con destino al Real Oviedo, pero terminó volviendo a Chile poco después: tras cortos meses en Europa, el equipo español lo cedió a Everton de Viña del Mar.

Ahora, un excolocolino reveló que, mientras todo eso sucedió, le envió un consejo al volante: no salir de manera anticipada. En diálogo con D Sports, Luis Pavez aseguró que habló con Cruz, con quien tiene una relación cercana, debido a la experiencia que él mismo tuvo.

“Siempre he dicho que salir de Colo Colo fue un grave error. También se los comento a muchos jóvenes: soy muy amigo de Joan Cruz y le decía que tratara de no salir, porque a veces uno sale del club en que te formaste buscando jugar y tener un nombre, y comete el error”, contó.

“Yo también, con cierta edad, cometí el error de salir de Colo Colo. Pedí salir y finiquité seis meses antes de que acabara mi contrato, pero no me arrepiento y gracias a eso he tenido la carrera que tengo y he jugado en grandes equipos, hasta ahora”, agregó el jugador de Unión Española.

¿Por qué Joan Cruz se fue de Colo Colo?

Joan Cruz salió de Colo Colo a inicios de 2023 con un gran lío de por medio: mientras sus representantes apelaban a que no cumplió con las citaciones para su renovación automática, en el Monumental aseguraban que sí se había cumplido y que seguía vinculado al Cacique.

Sin embargo, en búsqueda de minutos y la chance de jugar en Europa, Cruz aceptó una oferta para partir al Real Oviedo. Jugó en la filial, en la cuarta categoría del fútbol español, hasta que volvió a Chile. Ahora regresó al Campeonato Nacional y milita en Everton.