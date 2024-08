En Colombia sintieron y mucho el golpe que significó la eliminación de Junior de Barraquilla en la Copa Libertadores a manos de Colo Colo. El Cacique bajó a uno de los grandes protagonistas de la fase de grupos del torneo y lo venció tanto de local como de visita.

El 3 a 1 global a favor del equipo de Jorge Almirón ha generado todo tipo de reacciones. Algunos han admitido la efectividad del elenco chileno, pero hay otros que simplemente se niegan a aceptarlo y critican la estrategia.

Ese fue el caso de un ex artillero del Tiburón, quien cuestionó el planteamiento que tuvo el Cacique en Colombia. Pero eso no fue todo, ya que también aprovechó de pegarle a los dueños de casa.

Ex delantero de Junior le pega al Colo Colo de Jorge Almirón

Colo Colo tardó 30 años, pero tuvo su esperada revancha con Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores. El Cacique eliminó al Tiburón en los octavos de final del torneo con un triunfazo en Colombia que ha sacado ronchas.

Junior no pudo ni de local ni de visita con Colo Colo y dijo adiós a la Copa Libertadores. Foto: Photosport.

Reflejo de ello fueron las declaraciones del ex delantero del club, Martin Arzuaga, quien en las pantallas de ESPN criticó la estrategia de Jorge Almirón. “Hoy duele perder ante un equipo que no propuso”, disparó de entrada.

Aunque tras ello, se lanzó con todo contra los jugadores de Junior. “Decir que no tenían ganas sería mentir, siempre estuvieron, pero no hubo eficiencia, eficacia, falta de sociedad. Un jugador como (José) Enamorado que tiene mucho más para dar pero piensa en lo individual que en lo colectivo. No tira pases, no es preciso. Hoy vimos a un Yairo (Moreno) que intentaba con la pelea y generaba, movía el bloque, pero se notó la parte física. Quizás duró 45 minutos”, agregó.

Eso no fue todo, ya que también se lanzó contra el autor del descuento y hasta contra Arturo Reyes, DT del elenco colombiano. “Un (Carlos) Bacca que metió una pero dilapidó dos. Así esto, de esta manera… Y un técnico que se la juega con un solo esquema, que cree que todos los partidos son iguales. Hoy se paró diferente Colo Colo”.

Para cerrar, sentenció el futuro del Junior en lo que resta de temporada no sólo a nivel internacional, sino que también local. “Yo creo que hoy se acaba el torneo para Junior. Hoy no volvemos a tener graderías llenas”, sentenció.

Colo Colo deja en el camino a un Junior de Barranquilla que estaba ilusionado tras lo hecho en la fase de grupos de Copa Libertadores. Ahora el Cacique va por los cuartos de final del torneo, donde espera dar un paso más rumbo a la segunda estrella continental.

¿Cuál será el rival de Colo Colo en la Copa Libertadores?

Tras vencer a Junior de Barranquilla, ahora Colo Colo espera rival en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. River Plate y Talleres de Córdoba son los equipos que se pelean el otro lugar en la ronda de los ocho mejores del torneo continental.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo deja atrás a Junior de Barranquilla y ahora pone la mira en el Campeonato Nacional. El Cacique visita este domingo 25 de agosto desde las 15:00 horas a Everton en un partido clave para seguir peleando el liderato.

