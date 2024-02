Colo Colo tuvo una sufrida tarde en su visita a O’Higgins en Rancagua, donde perdió por 1-0 en el estadio El Teniente, con una formación totalmente alternativa dispuesta por el técnico Jorge Almirón.

Uno de los que tuvo la oportunidad para debutar fue el delantero Guillermo Paiva, quien sumó su primer partido con la camiseta del Cacique, aunque la crítica no lo ha apoyado mucho.

El atacante paraguayo no tuvo una de sus mejores jornadas en el ataque albo, por lo que quedó en duda su actuación, teniendo en cuenta que es una carta goleadora que se trajo en el mercado de pases.

Históricos de Colo Colo, en conversación con Redgol, no tuvieron la mejor de las referencias por lo mostrado en la cancha, donde dejan dudas de su real aporte en los albos.

Las dudas

Para Gualberto Jara lo mostrado por su compatriota fue muy pobre en Rancagua, donde deja en claro que le falta para estar a la altura y competir por un puesto con Almirón.

“Paiva le vi poco, muy poco. Se nota que no está en ritmo de competencia y también terminó haciendo lo que no está acostumbrado, que no es salir del área. Tiene que estar en el punto penal peleando y llegando todas las pelotas y no estuvo en esa”, comentó el ex entrenador de los albos.

Para Pelé Álvarez la opinión es similar con respecto al delantero: “Creo que estuvo en nada. En general Almirón se dio cuenta lo que tiene”.

“Ahora se da cuenta quién está y quién puede ir a pelear un puesto. Paiva nada, Colo Colo no tiene suplentes. Es lo que tenemos y tres o cuatro más. No hay equipo para pelear también el torneo. No se la jugaron como debían”, precisó.

Otra oportunidad

Para Alejandro Hisis muchos perdieron una gran oportunidad de mostrarse en el estadio El Teniente, dejando en claro que, por ejemplo, con Paiva, son partidos para romperla.

Por lo mismo, cree que de igual manera hay que verlo, pero acompañado de los titulares, donde se puede sacar provecho de las condiciones que tiene dentro del área.

“Tampoco tuvieron posibilidad de ser alimentados como corresponde. Zavala ha tenido muy buenos partidos y quizás con Palacios que puede habilitar sería diferente. Hay que verlo con el equipo titular. Le tocó con jugadores que no estaban en su puesto. Cuando se quiere dosificar hay este riesgo”, finalizó.

