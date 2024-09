La verdadera razón por la que Jorge Almirón no cita a Alexander Oroz en Colo Colo

Colo Colo vive un tremendo momento en la temporada 2024, donde sigue en la pelea por el título del Campeonato Nacional, disputa la final regional de la Copa Chile y está en cuartos de final de Copa Libertadores. Los albos, al mando de Jorge Almirón, se ilusionan con conquistar los tres frentes.

En medio de este dulce momento del Cacique, ha llamado la atención la ausencia de Alexander Oroz. El joven delantero apareció en el inicio del segundo semestre luego de dejar atrás una dura lesión (rotura del ligamento cruzado), pero fue desapareciendo con el pasar de las fechas.

¿Qué pasa con él? La duda la resolvió Dale Albo, donde se mencionó que el delantero no está cortado, sino que se resintió de su lesión y no ha podido entrenar de forma normal. Por el momento, no hay claridad sobre cuándo Alexander Oroz podría regresar a los entrenamientos.

Es una noticia lamentable para Colo Colo, que necesita de todo su plantel para los desafíos de septiembre. Por esta dolencia, Oroz se ha perdido los partidos frente a U. de Chile, Coquimbo Unido, Everton, Ñublense y Cobreloa en el Campeonato Nacional, además de los dos partidos contra Junior.

Alexander Oroz sufre por su antigua lesión | Photosport

Colo Colo y la sensible baja de Alexander Oroz

En un principio se pensó que la ausencia de Alexander Oroz se trataba de una decisión técnica, pero lo cierto es que el delantero está lesionado y por ahora se desconoce cuándo podría regresar a las canchas. Para el duelo de este sábado contra Magallanes por Copa Chile está descartado.

Habrá que ver si puede aparecer antes del término de septiembre, mes que tendrá el clásico contra Universidad Católica (viernes 13) y la llave contra River Plate (los martes 17 y 24) en su calendario.

Para estar actualizado con las noticias del fútbol chileno, sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos en Google News.