Colo Colo planifica la temporada 2025 y al mando de la búsqueda de refuerzos está Daniel Morón. El campeón de América, hoy gerente deportivo, trabaja para armarle un buen equipo a Jorge Almirón. Ya concretó la llegada de Claudio Aquino, figura de Vélez Sarsfield.

Morón, a sus 65 años, continúa trabajando en el equipo colocolino. Una razón de esto es su baja pensión luego de jubilar. En LUN, el exarquero contó que el poco dinero que recibe de su AFP lo obliga a seguir trabajando.

“Cuando se produjo el cambio de sistema, yo fui de los que me cambié a una AFP. Otros compañeros de mi generación no lo hicieron y hoy reciben una pensión mayor que la mía. Por lo inestable de mi trabajo en el fútbol tengo lagunas, pero es demasiado el castigo desde el punto de vista lo que me dan mensualmente“, relató.

“Es cierto que yo, a diferencia de la mayoría, tengo propiedades, pude ahorrar. Pero, así y todo, hoy yo debo trabajar para mantener el nivel de vida que siempre tuve y que nunca fue de lujos“, comentó Daniel Morón.

Daniel Morón y su trabajo en Colo Colo

Además, Daniel Morón habló de cómo es su trabajo en Colo Colo. “Yo me junto con el entrenador de turno para evaluar sus necesidades, luego hago una lista de prioridades y se las presento al directorio de Blanco y Negro, que evalúa y decide”, detalló el Loro.

El rol de gerente deportivo lo hace llevar las negociaciones tanto con los jugadores como con la concesionaria y el técnico. “Debo negociar, acercar posiciones entre lo que quiere el entrenador y lo que pretende el directorio“, explicó”.

Además, confesó que el trabajo es “agotador y estresante“, y que después del 2025, año del Centenario de la institución, pensará qué hará con su futuro laboral.