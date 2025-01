Colo Colo dio el gran golpe en el mercado chileno al lograr la contratación de su primer refuerzo para el 2025. Se trata del volante argentino Claudio Aquino, quien llega al Cacique tras ser una de las figuras del Vélez Sarsfield campeón del fútbol trasandino.

El jugador fue oficializado recién el pasado 30 de diciembre, después de varias semanas con el mercado abierto para contratar refuerzos. Acá Daniel Morón sale siempre al baile, por la demora que frecuentemente tiene Colo Colo en la búsqueda de nuevos futbolistas.

Pese a esto el gerente deportivo de los albos defiende su gestión. Así lo dejó en claro en conversación con LUN, donde incluso respondió a cierto apodo que recibe por parte de los hinchas en el Popular.

Morón responde a “Demorón”

El campeón de la Copa Libertadores 1991 con los albos aseguró que “reconozco ingenio en ese sobrenombre. Y de verdad, prefiero ser ‘Demorón’ si al final se logran contratar buenos nombres”.

“Claro, es verdad que a veces no le apuntamos. Pero a mí me cuentan las malas no más. Porque también en este período que llevo como gerente deportivo hemos ganado seis títulos y llegado a cuartos de final de la Copa Libertadores”, se defendió el ex arquero.

En ese sentido, apuntó también que “han llegado jugadores como Javier Correa, Arturo Vidal, Mauricio Isla, a los que hay que sumar apuestas que hemos hecho como Alan Saldivia y Lucas Cepeda. Esas no las cuentan cuando me llaman Demorón porque es una pega invisible”.

Bajo la gestión de Daniel Morón en Colo Colo también han llegado jugadores que pasaron sin pena ni gloria. | Foto: Photosport.

Para cerrar y entregando detalles de lo que ha sido este proceso rumbo al 2025, el ex arquero afirmó que “yo he hecho mi labor como siempre, como dije que la hago. He participado en reuniones con el directorio llevando nombres y dando cuenta de lo que quiere el entrenador. Y también he dado mi opinión”

“De las formas en que eso sale no me preocupa. Yo estoy en pleno momento de máximo trabajo para estructurar el mejor plantel para Colo Colo”, concluyó el Loro.

¿Cuántos refuerzos lleva contratados Colo Colo?

De momento en el Cacique solo se ha logrado la firma de Claudio Aquino, quien en el papel llega a reemplazar a Carlos Palacios. Falta todavía cerrar un arquero y un delantero, más algún otro nombre para aumentar las variantes en el equipo de Jorge Almirón.