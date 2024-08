Siempre los arbitrajes y los cobros sirven para especulaciones. Es probable que una de las cosas más interesantes del fútbol sea la interpretación al momento de impartir justicia.

Tintas y bytes se han gastado en el debate en torno a los cobros. Nunca hay una respuesta definitiva, porque no se trata más que de interpretaciones, de miradas sobre una acción. Aunque, tampoco se va a relativizar completamente.

Los penales, como cobro sustancial del fútbol, son la guinda de la torta de la polémica. No hay nada que iguale las canas verdes que sacan entre los debatientes un cobro desde los doce pasos.

Chile no es un país que esté lejos de estas polémicas. En el fútbol chileno, tanto como en el internacional, el VAR no vino a solucionar mucho y hoy se cobran penales que muchas veces no son y viceversa.

Estadística

El Campeonato Nacional no está lejos de ser un amasijo de debates, peleas e inconformidades con relación a los cobros. El fútbol chileno no está exento de las polémicas.

En el actual torneo chileno se han cobrado 69 penales. Lo que esta estadística esconde es que Colo Colo no ha tenido ninguno cobrado en contra, siendo el único equipo que tiene esto a favor.

¿Coincidencia o complicaciones para cobrarle al Cacique? Lo cierto es que esta estadística está lejos de tener una explicación unánime. Quizás, todo se deba al buen planteamiento defensivo de Almirón.

¿Cuándo juega Colo Colo con Cobreloa?

Un partido que algunos llaman “clásico” se llevará a cabo este domingo a las 15.00 horas, en el Zorros del Desierto de Calama. Colo Colo necesita un triunfo para seguir al acecho de la U en la cima.