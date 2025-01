Colo Colo sigue en busca de refuerzos para armar su plantel y desde EE.UU. hay uno que habló sobre la posibilidad de un nuevo retorno: Martín Rodríguez. El delantero ya ha vestido dos veces la camiseta del Cacique y no lo pasa bien en su etapa por Nortamérica.

En diálogo con Meganoticias, el formado en Huachipato habló de lo que sería un eventual regreso a Macul. Jugó en el Cacique entre 2015 y 2016, para luego ir al fútbol mexicano y volver nuevamente el 2021 a los albos.

Tras eso, partió nuevamente al extranjero, al Altay de Turquía, donde no tuvo un buen paso y recaló en el DC United de la MLS. Ahí, su último encuentro fue el 20 de octubre de 2024.

Rodríguez y el guiño a Jorge Almirón

De entrada el “Tín” fue consultado sobre la posibilidad de un regreso a Colo Colo, donde tuvo sus mejores campañas. El jugador reconoció que es una idea que le secude, aunque debe haber interés de ambas partes.

Rodríguez en EE.UU. / Instagram.

“Siempre va a ser interesante que te contacten de Colo Colo. Jugar en una institución tan grande como esa es algo que cualquier jugador valora”, elogió el jugador de la MLS.

En cuanto a la real posibilidad de ser dirigido por Jorge Almirón, Rodríguez admitió que “las intenciones siempre van a estar. Un club tan grande como Colo Colo siempre es atractivo”.

“Jamás me ofrecí a jugar en Colo Colo. Las ganas de jugar siempre van a estar, pero llamar al club y ofrecerme, no. Creo que así no funcionan las cosas. Tiene que haber una intención de ambas partes”, cerró.