Juvenal Olmos sin pelos en la lengua por la demanda de U de Chile a Colo Colo: "Almirón sí dio instrucciones, todos..."

El ex entrenador de la selección chilena no tiene dudas: Almirón sí dio instrucciones en Colo Colo frente a Huachipato estando suspendido... pero asegura que todos lo hacen y no están las pruebas.