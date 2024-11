Danilo Díaz y polémica denuncia a Almirón: "No corresponde la pataleta de Colo Colo, pero U de Chile queda en evidencia..."

Colo Colo y Universidad de Chile llegan a la última fecha del Campeonato Nacional en cerrada lucha por el título. Los albos tienen ventaja de dos puntos y dependen de sí mismos para levantar el Huemul de Plata, sin embargo…

En la transmisión de Radio ADN, el destacado periodista, Danilo Díaz, se refirió a la denuncia de los azules, que busca quitarle tres puntos a los albos con el argumento de que Jorge Almirón impartió instrucciones ante Huachipato pese a estar cumpliendo castigo.

Tras el hecho el ambiente se enrareció. La U no la tiene nada fácil para comprobar el hecho, mientras el foco en general de Colo Colo, más que negar la situación, ha sido culpar a los azules de “sapos” y alegar que el fútbol se define en la cancha, casi como si no importara que haya o no trampa.

“Esto de las pataletas (de Colo Colo) me parece que no corresponde, si hay alguien que estima que un rival infringió la norma está en su pleno derecho a”, dijo Danilo.

Pataleta de Colo Colo; pero la U…

Pero Díaz no se quedó y también lanzó palos a los azules por otro tema impresentable y que se han denunciado a través de la prensa: el vínculo entre Universidad de Chile y Huachipato.

Suma y sigue la polémica por la denuncia de Universidad de Chile a Colo Colo por Almirón.

“El punto acá, y lo que se ha evidenciado, es la alianza entre Huachipato y Universidad de Chile. Nos dicen que no, Huachipato hace algunos amagues para que parezca de no, pero la realidad es que ha habido claramente una alianza. Cómo se filtró ese video el mismo día antes de la presentación en el tribunal de disciplina, y no se filtra en un medio de deportes, es para dejar huella”.

Ahí tomó la palabra Víctor Cruces, el Tigre: “no estoy de acuerdo contigo, Danilo, en eso de que nos quieren decir que no. A partir de la declaración de Mosa del martes, nadie salió a decir lo contrario”.

Danilo Díaz sentencia que “en la continuidad del caso, en lo político, yo creo se generó un hecho que habrá que ver y discutir. Habrá que ver cómo son los próximos consejos de presidentes. Mosa dijo que Victoriano Cerda cruzó la línea roja”.