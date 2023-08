Jordhy Thompson puede perder la titularidad en el Superclásico por su no salida a México

La semana previa al Superclásico Nº194 ha estado marcada por la salida de dos de los principales jugadores de proyección que tienen Universidad de Chile y Colo Colo. En el caso de la U, Darío Osorio se fue al FC Midtjylland, mientras que en el Cacique, Xolos de Tijuana fue en búsqueda de Jordhy Thompson.

La dirigencia alba no aceptó la oferta por el delantero, pero están abiertos a escuchar si el club mexicano decide apuntar aún más alto y ofrecer mejores condiciones. Así lo explicó Alfredo Stöhwing: “Felices si tiene una nueva oportunidad, pero esta oferta no se consideró atractiva para él y para el club”.

Sin embargo, Esteban Pavez aseguró en conferencia de prensa que Thompson no tiene la cabeza enfocada en el Superclásico. Incluso le recomendó a su compañero que se fuera de Colo Colo. “Sería bueno que se fuera ahora y que el Superclásico no lo jugara, lo he visto entrenar esta semana y su cabeza está fuera de Chile”, señaló.

Ese motivo es el que hace peligrar la titularidad de Jordhy en el partido frente a Universidad de Chile. Si bien el antofagastino acostumbra a ser de la partida en el Cacique, y asomaba como estelar en el clásico del sábado, ahora podría iniciar desde la banca debido a su frustrado fichaje en México.

No sería la primera vez que un futbolista se desconcentra, y con justa razón, por un posible cambio de club. Es cosa de recordar a Alexis Sánchez contra Paraguay en las eliminatorias de Rusia 2018… Se definirá en los últimos entrenamientos de esta semana si juega Thompson o lo hace Marcos Bolados.

¿Cuándo cierra el libro de pases en México?

Para aquellos futbolistas que no jugaran en México en la temporada pasada, la fecha límite para inscripción es el 13 de septiembre. Es decir, antes del inicio de la jornada ocho del torneo de Apertura 2023 de la Liga MX.

¿Cuándo es el Superclásico?

El Superclásico 194, entre Universidad de Chile y Colo Colo, se jugará el sábado 2 de septiembre a las 15:00 horas. El estadio Santa Laura recibirá el partido, válido por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2023.