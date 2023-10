Johnny Herrera se enfurece por insulto de Falcón al árbitro: "Me da pena, impotencia"

Johnny Herrera terminó indignado después del partido entre Colo Colo y Cobreloa por Copa Chile. En específico, el exportero de Universidad de Chile explotó por el insulto de Maximiliano Falcón a un juez de línea, acusando que a los árbitros les falta personalidad al ir al Estadio Monumental.

“En mi vida se me ocurrió insultar a un árbitro. Te juro por mi vida. Nunca. Lo debo haber puteado para adentro o al cielo, pero en la cara jamás. Y con impotencia muchas veces de que me sentí estafado. A los jugadores tampoco, a mis compañeros más que a mis rivales”, dijo en Todos Somos Técnicos.

“La falta de personalidad no es sólo ahora en este partido. Yo le encontraba la razón a la gente de Universidad Católica que reclamaba contra el árbitro Felipe González, porque era expulsión clara a Óscar Opazo. La falta de personalidad en el estadio de Colo Colo da vergüenza ajena”, siguió.

“Van los equipos allá y van a jugar con un penal en contra, con un jugador afuera. Si fuera un jugador de Cobreloa, se va cagando para afuera”, continuó. Luego, acusó que el insulto de Falcón al asistente Wladimir Muñoz, a quien le dijo “concha de tu madre, hijo de puta”, fue maltrato.

“Me da pena el línea, es falta de personalidad. José Cabero no lo ve, lo agarra y lo echa cascando. El línea debió decir ‘se tiene que ir, me acaba de sacar la madre’. Me da pena, impotencia, es un maltrato. El otro día González se cagó en las patas para echar a Opazo. Son expulsiones que cambian los partidos”, cerró.

¿Qué le dijo Maximiliano Falcón al árbitro de Copa Chile?

Maximiliano Falcón tuvo un mini momento de furia contra un árbitro asistente del partido entre Colo Colo y Cobreloa por la Copa Chile. Luego de un cobro, Peluca se acercó al juez Wladimir Muñoz y lo insultó: “Concha de tu madre, hijo de puta”.

¿Cuándo es la final de la Copa Chile?

Colo Colo y Magallanes se instalaron en la gran final de la Copa Chile 2023. El Cacique y la Academia se encontrarán en un tiempo más: recién el 20 de diciembre se jugará la final en el Tierra de Campeones de Iquique.