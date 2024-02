Pese a que sólo estuvo cinco años en Colo Colo, la identificación que logró Jaime Valdés con el club del cual es hincha fue gigante, convirtiéndose en referente del club durante aquel lustro; sin embargo, y no con poca polémica, en 2019 terminó su periplo por Macul.

Sobre aquel momento, Pajarito se dio el tiempo de recordar en el diálogo que sostuvo con DaleAlbo, donde fue enfático en apuntar hacia Mario Salas, entonces entrenador albo, como el responsable de tal decisión.

“Me tocó salir de una forma no tan correcta. Me pasó a mí y les pasó a mis compañeros después. No se puede sacar a jugador ídolos, identificados con la gente y con la institución, de esa manera“, aseguró Valdés al medio partidario.

Si bien reconoce que “yo no tenía ningún problema en salir, en algún momento tenía que pasar”, el ex volante sostiene que “no hubiese querido que llegara nunca ese momento. Fue equivocado. Si me hubiesen dicho ‘el técnico no te quiere, no quiere contar contigo en este campeonato’, es totalmente respetable”.

¿Por qué Valdés tuvo que irse de Colo Colo?

En esa línea, Pajarito reconoce que “lo único que hubiese querido es poder despedirme, agradecer en una conferencia a la institución, a mis compañeros, a la gente. Hacerlo como corresponde. No tiene nada de malo salir cuando el entrenador no quiere contar contigo”.

Para finalizar, Jaime Valdés sentencia que “siento que sacarme como me sacaron no es de personas correctas, porque al final yo no iba a crear ningún problema. Eso sí, con el tiempo, creo que fue la mejor decisión que pudieron tomar, porque al siguiente año, cuando yo no estaba, el técnico (Salas) duró tres meses y dejó un equipo destrozado”.

¿Cuáles fueron los números de Pajarito en el Cacique?

En los cinco años que defendió la camiseta de Colo Colo, donde ganó tres torneos nacionales, dos Supercopas y dos Copa Chile, Valdés disputó un total de 139 encuentros, donde fue titular en 109, con un registro de 18 goles y nueve asistencias.

