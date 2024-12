“Blanca Navidad” es un villancico que suena todos los años por estas fechas, sin embargo para los hinchas de Colo Colo no será tan blanca, debido a que no van a recibir ningún “regalo”.

El Cacique es el único equipo del fútbol chileno que no tiene ningún fichaje para la próxima temporada, y en los próximos días, aquello se mantendrá de la misma forma.

Los festejos de fin de año le juegan una mala pasada a Blanco y Negro, porque será difícil ejecutar reuniones para cerrar los fichajes exigidos por el entrenador Jorge Almirón.

Leonel Herrera está furioso con Blanco y Negro por los fichajes

Para analizar los movimientos de Colo Colo en el mercado de pases en RedGol llamamos al histórico Leonel Herrera, quien simplemente dejó en claro todo su enojo con los dirigentes.

“Se le fueron más de 10 jugadores, entre ellos algunos futbolistas importantes, pero esas son determinaciones de los dirigentes, pero yo no comparto con ellos”, dijo de entrada el ex defensor albo.

Leonel Herrera analiza el mercado de Colo Colo.

“Ya va a empezar la pretemporada, luego el campeonato, no tienen ningún refuerzo todavía y eso nos lleva a atrasamos más y a empezar a dudar. ¿Qué pasa con Colo Colo? Todos los equipos se están reforzando, menos nosotros que somos el equipo más popular de Chile, no puede ser“, agregó.

Por último, el finalista de la Copa Libertadores 1973 con Colo Colo dio a conocer su rabia con la mesa directiva de Blanco y Negro.

“Estoy molesto, porque deberían tener todo determinado ya, al menos deberían tener dos jugadores contratados, de calidad, no cualquiera que llegue acá o que lo metan los empresarios, porque a veces se equivocan trayendo gente que no ha sido valiosa en Colo Colo. Es preocupante, no tenemos nada, hay mucha molestia“, cerró.