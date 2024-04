Los dos jugadores han sumado muy pocos minutos con Jorge Almirón y es posible que el DT no los considere para el segundo semestre, a pesar de que ellos quieren quedarse.

Pocos minutos han sumado este semestre Ramiro González y Leandro Benegas bajo el mando de Jorge Almirón como entrenador de Colo Colo. El defensa suma 90 minutos en un partido, mientras que el ariete 52 minutos en dos partidos jugados.

Por eso mucho se especuló en los últimos días que en junio, cuando se abra el mercado de pases de invierno, podrían dejar el Cacique para buscar jugar en otro club.

Una información que en TNT Sports fue abordada por Daniel Arrieta, quien aseguró que los nacionalizados chilenos no tienen intención, por el momento, de marcharse Macul.

“Es una decisión que pasa netamente por los jugadores. Tienen contrato hasta diciembre, llegaron por dos años y están cumpliendo su segundo año”, comenzó señalando.

Agregó que ambos “tienen la intención de quedarse y cumplir el contrato. Otra cosa será lo que les diga Almirón, para que busquen club, pero ellos quieren quedarse”.

Opción de salir de Colo Colo

Arrieta aseguró que a comienzo de año hubo una posibilidad de que se fueran los jugadores cuando llegó el nuevo estratega del Popular.

“Se habló ya de una posible salida de Benegas a principio de año, pues se sabía que no iba a ser considerado por Almirón. Y quiso quedarse”, fue lo que comentó por el delantero más relegado del Cacique.

Añadió que “pasa lo mismo con Ramiro González, quien ya tuvo un rumor para irse a principio de año”, pero finalmente se quedó a completar el plantel de Colo Colo.

Lo cierto es que si bien no han tenido muchas oportunidades, el plantel de los albos no es lo suficientemente numeroso para dejar partir opciones para la defensa y el ataque, más aún considerando que no usan plaza de extranjeros.