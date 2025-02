Gonzalo Foullioux sabe que River Plate puso en marcha la negociación para el fichaje de Lucas Cepeda. “Empieza a agarrar otro tono esto”, aseguró el periodista en el Balong Radio, donde llamó a hacer una encuesta para saber si los espectadores venderían al zurdo.

“Yo no lo vendería. Creo que Colo Colo no puede seguir vendiendo jugadores. Tampoco creo que le vaya a sacar mucho más. No es tan joven. No es que si hace otra buena Copa Libertadores le va a sacar siete millones”, aseguró Fouillioux, quien estuvo en el programa acompañado de Manuel de Tezanos.

Y agregó que “salvo que pasen cosas extraordinarias, los jugadores se venden más o menos en la plata que se vendió (Darío) Osorio, (Pablo) Solari, (Alexander) Aravena”. El zurdo de la U pasó al Midtjylland de Dinamarca. El Pibe saltó hacia River Plate y el Monito, a Gremio de Porto Alegre en Brasil.

Lucas Cepeda celebra en Colo Colo con Carlos Palacios, quien pasó a Boca Juniors. (Marcelo Hernandez/Photosport).

“Lo bueno ronda los 4,5 o 6 millones. Creo que ese es el techo. Me gustaría que fuese a Europa Lucas Cepeda”, aseguró Fouillioux, quien explicó por qué tiene ese pensamiento respecto de la chance que surgió para el seleccionado chileno formado en las inferiores de Santiago Wanderers.

Gonzalo Fouillioux prefiere que Lucas Cepeda no fiche en River Plate

Para Gonzalo Fouillioux, Lucas Cepeda tiene el nivel necesario para llegar a Europa sin necesidad de un paso por River Plate de Argentina. Por eso mismo, el comunicador apuesta sus fichas a que Colo Colo retenga al seleccionado chileno al menos durante el primer semestre.

“Creo que tiene condiciones. Sé que el paso directo es súper difícil. Tiene 22 años, no 18 años. Si tuviese 19 te diría qué lindo que pase por River. Pero con 22 ese paso te puede hacer quedarte definitivamente en Sudamérica”, es lo que piensa Fouillioux sobre esta eventual movida.

Arturo Vidal felicita a Lucas Cepeda por uno de sus dos goles frente a Venezuela en las Eliminatorias. (Pepe Alvujar/Photosport).

Aunque está consciente de algo positivo en el último tiempo. “Sé que a los chilenos les ha ido bien en Argentina, pero Portugal, algo así, me encantaría. Y creo que Colo Colo se tiene que quedar con un porcentaje de venta sí o sí. Es un futbolista que tiene reventa”, sentenció Fouillioux sobre esta negociación entre la Banda Sangre y los albos por Lucas Cepeda.

