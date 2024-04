Germán Cano reconoce que Colo Colo no se la hizo fácil a Fluminense: "Estuvieron muy bien"

Colo Colo peleó hasta el final, pero se quedó con las manos vacías frente a Fluminense en la Copa Libertadores. Los albos pudieron reponerse de un gol tempranero de Marquinhos gracias a Guillermo Paiva, pero Germán Cano se encargó de darle la victoria al vigente campeón continental.

Después del partido, el delantero que definió el triunfo a los 52′ valoró la victoria frente al Cacique y reconoció que no fue un partido fácil. “Es una victoria importante contra un gran rival. Intentamos hacer todo lo posible para poder ganar, tuvimos dificultades, pero lo conseguimos”, contó.

“Tenemos que seguir trabajando porque tenemos mucho que mejorar. En la Libertadores nada es fácil, cada partido es distinto. Colo Colo estuvo muy bien, en la primera y segunda mitad corrieron mucho. Pero en el fútbol gana quien marca más goles”, declaró.

Cano también habló de la lesión que no le permitió estar en el debut y contra la que luchó para estar frente al Cacique. “Echaba de menos anotar. No me gusta estar fuera de juego. Tuve una fuerte contusión en la rodilla, se hinchó y tuve que parar durante casi cuatro semanas para poder volver hoy”, contó.

El DT de Fluminense, Fernando Diniz, valoró el regreso de su goleador. Contra los albos, también regresó Ganso. “Es importante tenerlos de vuelta. Son piezas fundamentales. Tenemos a uno de los mayores goleadores del mundo y un jugador que tiene una calidad técnica que no requiere comentarios”, festejó.

¿Cuándo juegan Fluminense y Colo Colo en Chile?

Colo Colo recibe a Fluminense en el Estadio Monumental por la fecha 4 de la Copa Libertadores. El Cacique y el Flu chocan el 9 de mayo a las 20:00 horas en nuestro país.

