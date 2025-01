"Ganar la...": Arturo Vidal calienta la Supercopa entre Colo Colo y la U

Colo Colo celebra su primera gran alegría en el año del centenario luego de vencer a Huracán en la Serie Río de La Plata. El Cacique se impuso por 1 a 0 ante uno de los clubes que peleó el título en Argentina en 2024 y suma confianza para el desafío más importante en el horizonte: la Supercopa de Chile.

El próximo fin de semana, el Eterno Campeón se verá las caras con la U de Chile, su archirrival, para levantar el primer título del 2025. Un duelo que tiene más que entusiasmados a los hinchas y en especial a Arturo Vidal, quien ya lo comienza a palpitar.

El King habló luego de la victoria ante Huracán y aprovechó para adelantar lo que será el encuentro con el Bulla. Y en sus declaraciones, el bicampeón de América dejó en claro que quiere amargarle la fiesta al elenco estudiantil, al que no pudo vencer en la cancha en 2024.

Arturo Vidal quiere puro dar la vuelta en la cara de la U en la Supercopa

Arturo Vidal no pudo ganarle a la U en la cancha el año pasado, pero sí les quitó el título del Campeonato Nacional. Ahora, de cara a la Supercopa, el King quiere tener su revancha y así celebrarle en la cara al Romántico Viajero.

Arturo Vidal quiere ganarle a la U en la Supercopa para sacarse la espina de no poder celebrar en Superclásicos en 2024. Foto: Photosport.

Luego del triunfo ante Huracán este miércoles, el volante habló con ESPN y analizó lo que fue el paso del Eterno Campeón por la Serie Río de La Plata. “El balance es bueno, lo que necesitábamos era jugar. Fue una pretemporada fuerte la que tuvimos en La Serena”, comenzó señalando.

Publicidad

Publicidad

Para Arturo Vidal, desafíos ante equipos que fueron protagonistas el año pasado son buenos exámenes antes del inicio oficial de la temporada. “Estos dos partidos ante Peñarol y Huracán fueron duros, lindos y que nos van a ayudar a llegar bien a la Supercopa“.

Fue ahí cuando el King abordó el choque con la U, dejando un claro mensaje para el archirrival. “Ahora viene Racing el sábado y queremos jugar al máximo para llegar al 100% y ganar la primera copa, que sería muy importante para nosotros“.

ver también "Feliz por...": categórica respuesta de Arturo Vidal por la salida de Maximiliano Falcón

En esa misma línea, Arturo Vidal se mostró ilusionado de lo que puedan hacer en el año del centenario albo. “Todo lo que se haga este año será recordado, especial. Es el año que todos esperábamos y esperemos que sea lindo, con muchas copas y celebrarlo como Dios manda“.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, advirtió que en 2025 estará mucho mejor que en 2024, donde no pudo hacer pretemporada por una lesión. “Para mucho, espero que mucho tiempo. Firme contrato con Colo Colo por dos años, quiero dar el máximo y levantar la segunda, que es mi objetivo. Estoy feliz, el año pasado no me tocó hacer pretemporada por lesión pero este año será mejor porque pude hacer una pretemporada como se debe“, cerró.

Arturo Vidal deja en claro que quiere que el centenario de Colo Colo sea inolvidable para todos. El King es pura ilusión de cara a la Supercopa con la U, donde espera tener su revancha y así cerrar el capítulo de una temporada donde los dos equipos más grandes del país pelearon como hace mucho no pasaba.

Encuesta¿Quién ganará la Supercopa 2025? ¿Quién ganará la Supercopa 2025? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal desde su regreso a Colo Colo?

Arturo Vidal logró disputar un total de 35 partidos oficiales desde su regreso a Colo Colo en 2024. En ellos, el King logró marcar 8 goles, aportó con 3 asistencias y llegó a los 2.753 minutos dentro del campo de juego.

ver también Arturo Vidal desclasifica el sentir en Colo Colo con Brayan Cortés: "Para nosotros es..."

¿Cuándo se juega la Supercopa entre Colo Colo y la U?

Si bien todavía no es oficial, la ANFP tiene todo listo para disputar la Supercopa de Chile en La Serena. El duelo se llevará a cabo el próximo sábado 25 de enero desde las 12:00 horas en el Estadio La Portada.