Jorge Almirón ya palpita lo que será el segundo semestre del 2024. Colo Colo tiene como principal objetivo avanzar en la Copa Libertadores. Pero además debe remontar terreno en el campeonato nacional y debuta en la Copa Chile.

Por lo mismo el estratega analiza el tema de los próximos refuerzos y renovaciones. Pero a su vez, se dio el tiempo para sacar cuentas de lo que fue su primer semestre en el estadio Monumental. Análisis que no pasó desapercibido.

En conversación con Radio ADN reconoció que uno de los golpes más duros fue perder el Superclásico con la U. Además reconoció su labor para ser el campeón de invierno tras la primera rueda.

“El puntero del campeonato ha sido el más regular, así que tengo que decir que es el mejor”, expresó. Pero luego reveló cuál fue el rival más difícil que enfrentó en el torneo local.

Iquique: ¿el nuevo clásico de Colo Colo?

Es que contra todo pronóstico, para el ex Boca Juniors el superclásico no fue el partido más difícil del primer semestre. “Pero de los que enfrentamos, el que más me gustó fue Iquique. Fue el mejor partido que jugamos, me pareció un gran equipo”, aseguró Almirón.

Para Almirón el partido contra la U no fue el más complicado de la primera rueda.

Pero el estratega no se quedó ahí y profundizó lo que más le gustó del elenco de Miguel Ramírez. “Rescato la valentía de jugar y ese partido nos salió todo. Me gustó la personalidad y mentalidad de Iquique”, recalcó en clara alusión a lo que no vio cuando se enfrentó al elenco de Gustavo Álvarez.