Jorge Almirón empieza a planificar lo que será el segundo semestre de Colo Colo. Para eso espera que lleguen tres refuerzos importantes, con los que se puede pelear el título y la Copa Libertadores.

En charla con Radio ADN el estratega señaló sobre las incorporaciones que “hablé muy por arriba con Morón y con Mosa. Quedamos que previo a Copa Chile íbamos a hablar de prioridades para reforzar el plantel”.

Luego agregó que hay mucho humo en la industria del fútbol. “Salen nombres en la prensa que a mí no me los han mencionado. Es tiempo de movimiento y los representantes hacen su trabajo. Pero es normal, llevo mucho tiempo en el fútbol”.

Jugadores de jerarquía para Colo Colo

Almirón señaló además que “la semana que viene nos juntamos para entrenar e ir afinando cosas. No podemos equivocarnos, porque tenemos tres refuerzos solamente”.

Colo Colo buscará refuerzos para competir fuertemente en Copa Libertadores

Acá es donde dejó claro que aclara la importancia de la calidad del futbolista. “Más allá de los puestos, depende de los nombres. Si el centrodelantero no le conviene al club y aparece un mediapunta de jerarquía, es bueno no perderlo. Va a depender mucho de las opciones que vayan apareciendo”, sostuvo.

El tema Cabral para Almirón

Manifestó además que “por Cabral ya lo dije. Me preguntaron si me gustaba y dije que sí. Pero leí que lo ponían en Everton, no sé para dónde va la cosa”.

Luego señaló que “lo que te puedo decir es que los directivos no han avanzado nada conmigo, la semana que viene veremos dónde van a apuntar. El único que te puede mencionar sobre un jugador en específico es Daniel Morón”.