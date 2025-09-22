Una inesperada noticia impactó a Colo Colo a finales del 2024, en donde el volante Martín Silva anunció que cerraba su carrera en el fútbol y colgaba los botines para dar un giro inesperado a su vida y estudiar Ingeniería Civil Industrial.

El joven de 20 años estudia en la Universidad Andrés Bello y en conversación con AS, habló sobre esta nueva etapa de su vida. “He conocido muy buenas personas, ha sido una experiencia bastante bonita”.

“Ha sido totalmente nuevo, porque mi rutina siempre fue entrenar. Y ahora, dejar la cancha de fútbol y entrar a una sala es distinto. Me ha servido harto, aunque también ha sido un poco estresante, no es fácil. Pero bien, estoy bastante feliz, porque es algo que me gusta”.

Su salida de Colo Colo

Sobre si le gustaría regresar al fútbo, Silva comentó al medio que “Uno siempre tiene que dejar la puerta abierta, porque no se sabe lo que puede pasar en el futuro. Pero hoy estoy centrado en mi carrera y en la selección de fútbol de la universidad, quiero dar lo mejor en ambas”.

En la misma línea confirmó que dejar el equipo fue una decisión muy difícil. “Lo conversé con mi familia. Desde que tengo uso de razón, mi sueño era ser futbolista. Pude haberlo conseguido, quizás no en un equipo como Colo Colo, pero sí en algún otro club. Pero al final en la vida hay que tomar decisiones y yo decidí que lo mejor en este momento era entrar a estudiar”.

Agregando que fue complejo no conseguir un contrato profesional con los albos. “Fue un momento bastante triste, porque mi objetivo era tener uno. Veía que quizás tendría que salir a préstamo o irme libre… Y teniendo esas opciones en mano, y la chance de estudiar con una muy buena beca universitaria, decidí tomar eso”.

A pesar de su retiro, el exjugador de Colo Colo no está alejado del deporte, ya que integra la selección de su universidad. “Es bastante bueno. Cuando llegué, quizás esperaba que fuese más bajo, pero no. Hay muchos que estuvieron en el fútbol profesional, en cadetes, así que la competitividad que hay es muy buena”.

