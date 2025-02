Justo en la previa del inicio de la Liga de Primera, el mercado de pases de Colo Colo se ha visto sacudido por una particular situación. Jordhy Thompson busca dejar Rusia y se ofreció al Cacique para la temporada 2025.

Luego de todas las polémicas que ha protagonizado fuera de la cancha, el extremo pidió volver al Estadio Monumental. La respuesta en la Ruca fue clara: lo dejaron en visto y no están interesados en nada que tenga que ver con él, tal como dejo claro Esteban Pavez.

El capitán del Cacique sacó la voz ante el ofrecimiento del canterano y enfatizó en que no están ni ahí con darle bola. De hecho, remarcó que en el pasado ya había señalado su postura con un jugador que da más que hablar lejos que dentro del campo de juego.

Esteban Pavez evita a Jordhy Thompson y su deseo de volver a Colo Colo

En Colo Colo no se quedaron callados luego de conocerse que Jordhy Thompson se ofreció para reforzar al plantel del 2025. Si bien en la cancha siempre aportó, sus escándalos fuera de ella le quitan cualquier opción de ser hasta considerado.

Esteban Pavez fue consultado por el ofrecimiento de Jordhy Thompson en Colo Colo y sorprendió con su postura. Foto: Photosport.

Así por lo menos lo dejó claro el capitán albo, Esteban Pavez, quien le hizo un tremendo quite a la situación. “No quiero referirme mucho a ese tema“, comenzó señalando en conferencia de prensa.

Publicidad

Publicidad

El volante recordó que tiempo atrás, cuando Thompson dejó la escoba con las denuncias en su contra, dejó clara su postura y no cayó de buena manera. “No sé si fui duro pero un par de veces dije cosas de Jordhy y no se lo tomaron bien“.

ver también ¡Hubo clara respuesta! Jordhy Thompson fue ofrecido a Colo Colo

Pero Esteban Pavez fue más allá e insistió en que no le interesa absolutamente nada que tenga que ver con el extremo. “No me quiero referir a él, no está en el club“.

Eso sí y para cerrar el tema, el capitán albo tuvo palabras de buena crianza con quien fuera su compañero hace un par de años. “Le deseo lo mejor en su carrera”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Esteban Pavez le hace la cruz a Jordhy Thompson en Colo Colo y el club anuncia fuerte y claro que no lo quiere. El extremo tendrá que definir lo que pasará con su futuro, el que es toda una incógnita debido a sus problemas fuera de la cancha.

Encuesta¿Recibirías a Jordhy Thompson de vuelta en Colo Colo? ¿Recibirías a Jordhy Thompson de vuelta en Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Jordhy Thompson en Orenburg?

En su paso por el Orenburg de Rusia, Jordhy Thompson logró disputar un total de 24 partidos oficiales. En ellos anotó 2 goles, aportó con 1 asistencia y alcanzó los 1.065 minutos dentro del campo de juego.

Publicidad

Publicidad

ver también Camila Sepúlveda rompe el silencio ante supuesta nueva denuncia contra Jordhy Thompson

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo no pesca a Jordhy Thompson y sólo piensa en su próximo desafío este fin de semana. El Cacique hace su estreno en la Liga de Primera este domingo 16 de febrero desde las 12:00 horas visitando a Deportes La Serena.