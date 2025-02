Lamentablemente, Jordhy Thompson otra vez hace noticia pero no por algo que haya hecho dentro de la cancha. El delantero ha tenido toda una polémica en el inicio del 2025, lo que tiene muy molesto al Orenburg.

El extremo no regresó a Rusia para la pretemporada de su club y una serie de rumores fueron apareciendo. Las cosas parecían haber llegado a buen puerto, pero en las últimas horas el periodista soltó una verdadera bomba: quiere volver a Colo Colo.

Cuando nadie se lo esperaba, el formado en el Estadio Monumental pidió regresar al Cacique para la temporada 2025. No obstante, recibió una respuesta que no imaginaba y ahora busca un nuevo destino en nuestro país.

El desconocido portazo de Colo Colo y posible nuevo destino de Jordhy Thompson

El futuro de Jordhy Thompson parece estar lejos de Rusia y muy cerca de nuestro país. El extremo no quiere seguir en el Orenburg y, luego de ausentarse de la pretemporada, ahora busca regresar a Chile. Específicamente, a Colo Colo.

Jordhy Thompson busca salir del Orenburg y fue ofrecido a Colo Colo, pero le dieron un portazo. Foto: Orenburg.

El periodista Rodrigo López reveló en De fútbol se habla así de DSports que el jugador se acercó al Estadio Monumental para concretar su retorno. “Es verdad, fue ofrecido a Colo Colo“, comenzó señalando.

Pero lo que Jordhy Thompson no imaginaba es que el Cacique le respondería con un claro gesto: no lo pescaron. Y es que a pesar del deseo del extremo, en las oficinas de Blanco y Negro “no hubo respuesta“, señaló el reportero albo.

La situación derivó en que el jugador buscara una alternativa desesperada para poder regresar a nuestro país. “Como no hubo respuesta no quiere volver a Rusia, hoy fue ofrecido a Audax Italiano“.

Finalmente, Rodrigo López remarcó que las cosas no terminaron bien con el Eterno Campeón debido a sus polémicas cuando intentaron ayudarlo. “El tema es que con Colo Colo no están buenas las relaciones y no es del gusto total“.

De esta forma, Jordhy Thompson busca dejar el Orenburg para regresar a Chile en el club que sea. El extremo sigue tomando malas decisiones y ahora paga caro el no haber respondido a la confianza de un Cacique que le dio la mano en su peor momento.

¿Cuáles fueron los números de Jordhy Thompson en Orenburg?

En su paso por el Orenburg de Rusia, Jordhy Thompson ha logrado disputar un total de 24 partidos oficiales. En ellos marcó 2 goles, aportó con 1 asistencia y alcanzó los 1.065 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo no está ni ahí con Jordhy Thompson y sólo piensa en su estreno en la Liga de Primera este fin de semana. Será el día domingo 16 de febrero cuando, a partir de las 12:00 horas, visite a Deportes La Serena.