Arturo Vidal enciende las alarmas en Colo Colo. El King tuvo que salir en el segundo tiempo ante Unión Española por una fuerte molestia en su pierna izquierda.

“Sentí algo que nunca había sentido, como un piedrazo. Ojalá no sea nada, este martes me haré los exámenes. Lo importante es que me recupero rápido”, expresó el Bicampeón de América tras ser reemplazado en el minuto 78.

El tema es que sus declaraciones generaron preocupación entre los hinchas, en especial por el historial de lesiones que arrastra Vidal. Además podría perderse más de un partido y el fixture aparece más que complejo para el equipo de Jorge Almirón.

Por lo mismo, Jorge Valdivia decidió aclarar los dichos del King y explicar con peras y manzanas que fue lo que sufrió. “Para que el hincha sepa, porque había muchos que no sabían que era el piedrazo, pero es un desgarro”, indicó de entrada el Mago en Los Tenores de Radio ADN.

Vidal terminó con fuertes molestias ante Unión Española

“El sonido realmente es como un piedrazo. Es verdad que suena así. Es una zona jodida. Después de los 33 años se hacen complicados”, agregó Valdivia, por lo que ya queda descartado para el duelo ante O’Higgins. Ahora queda saber si el King llegará para el Superclásico contra la U y la Copa Libertadores ante Junior.

Con Arturo Vidal: Las bajas de Colo Colo

Cabe consignar que además de Arturo Vidal, en el Cacique tendrán varias bajas de cara al próximo partido contra O’Higgins.

Al King se sumarán Brayan Cortés y Lucas Soto, que vieron la tarjeta roja ante Unión Española. También se cuenta a Alan Saldivia por acumulación tarjetas amarillas y Esteban Pavez, que aún tiene una fecha de castigo tras la expulsión contra Copiapó en el final de la primera rueda.