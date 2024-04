El calor brasileño le vino bien a Maximiliano Falcón en Colo Colo, ya que el defensor está listo para sumar minutos en el duelo ante Fluminense, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Según reporta el portal Dalealbo, en el último entrenamiento al mando del técnico Jorge Almirón, realizado en el Ninho do Urubu, el centro de entrenamiento de Flamengo, hubo buenas noticias.

Todo, porque el uruguayo se le vio en mejores condiciones, por lo que está listo para ser alternativa en el Cacique, para el partido que se jugará en el estadio Maracaná.

“El Peluca realiza los ejercicios con normalidad, lo que ratifica su rápida recuperación desde la molestia que le impidió seguir jugando contra los paraguayos. Así, el uruguayo será una alternativa, y sólo falta definir si Jorge Almirón lo alinea como titular o no”, precisan.

Experiencia

Maximiliano Falcón sabe de la importancia de estos partidos, por lo que ha hecho esfuerzos para no perderse por nada del mundo el encuentro ante los brasileños, luego de salir lesionado en la victoria contra Cerro Porteño.

Un hematoma en el pie izquierdo fue lo que complico al uruguayo en los últimos días, por eso había interrogante para saber si podría estar presente, donde los miedos quedaron enterrados en la arena de Copacabana.

“Estamos con calor, pero llegamos bien todos. Hoy (domingo) entrené, me dolió un poco, pero pensé que me iba a doler mucho más, así que en lo mental me sentí muy bien”, comentó Falcón antes de su arribo.

Pero el último entrenamiento borró todas las dudas, donde se pudo ver a un Peluca entrenando con normalidad, lo que llena de ilusión a los albos, que podrán contar con su experiencia.

Con esto la formación alba será con Brayan Cortés en portería; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Alan Saldivia y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Arturo Vidal y Leonardo Gil en el mediocampo; Cristián Zavala, Guillermo Paiva y Carlos Palacios en ofensiva.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Fluminense por la Copa Libertadores?

Colo Colo visita este martes 9 de abril a Fluminense, en partido válido por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, a partir de las 21:00 horas en el estadio Maracaná.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.