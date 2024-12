El portero ha tomado ventaja para tomar el lugar de Brayan Cortés en el Cacique, pero en Europa ven muy difícil que vuelva a Chile. Eso sí, dejaron en claro que hay una fórmula con la que no podrían hacer nada.

Colo Colo comienza a reducir la lista de opciones para reemplazar a Brayan Cortés en el arco. El Cacique sale al mercado de pases a buscar un nuevo portero, con tres opciones claras, pero con una tomando fuerza.

Si bien los nombres de Claudio Bravo y Keylor Navas son algunos de los que están en carpeta, es Matías Dituro quien ha tomado la delantera. El arquero, hoy en el Elche, viene con ritmo de competencia y cuenta con el visto bueno de Jorge Almirón, pero no será nada de fácil sacarlo de España.

Desde esas tierras se refirieron al interés del Cacique en el ex guardameta de Universidad Católica y dejaron un preocupante aviso. Un regreso a Chile será muy complicado, aunque hay una fórmula para dejar sin opciones al elenco español.

En España advierten a Colo Colo por interés en Matías Dituro

Matías Dituro toma la delantera en la carrera por ser el nuevo arquero de Colo Colo. El guardameta está nacionalizado y no usaría cupo de extranjero, algo fundamental pensando en los refuerzos que quiere traer el Cacique para el 2025.

Matías Dituro está en la mira de Colo Colo pero no será fácil sacarlo de España. Foto: IMAGO.

Pero su arribo al Estadio Monumental será complejo, según reveló el periodista de Radio Elche, José Jiménez. “La gente está muy satisfecha con Matías. Ama su país igualmente (…) Es un futbolista muy querido, que se ha adaptado perfectamente a la idea de juego del técnico. Es el portero con mejor desplazamiento de balón de La Liga y el Elche lo está aprovechando, porque al comienzo intentaban salir jugando con la pelota y el técnico rompió eso”, señaló en conversación con Los Tenores de Radio ADN.

De hecho, el reportero remarcó que hoy el portero cae perfecto en el esquema de Eder Sarabia. “Cuando decidió jugar en largo con ese balón de Matías Dituro, está mejor y sigue soñando con el objetivo de dar el salto a la máxima categoría”.

Fue tras ello que entró con todo al interés del Cacique, dejando un preocupante aviso. “Yo creo que es complicado. Es cierto que Matías tiene una cláusula baja por su edad y porque iba a convertirse en esa pieza titular. El Elche va a remitir a Colo Colo a la cláusula y no se plantea dejarle salir. El DT le comunicó al club que lo quiere, también con los otros arqueros“.

En esa misma línea, insistió en que el ex portero de la UC es fundamental para Eder Sarabia. “El hombre en la portería es Dituro porque está interpretando de maravilla esa filosofía de juego“.

“Aquí no ha tenido mucho recorrido la noticia. Hemos hecho eco del interés de un club tan importante como Colo Colo, pero no sé, tenemos la sensación de que no va a salir porque representaría un grave problema para el Elche“, complementó.

Aunque más allá de las trabas, dejó en claro que hay una fórmula para sacarlo, pero es con meterse la mano al bolsillo. “Ahora mismo en el mercado no están las cosas fáciles para encontrar un portero de esas características. En ningún caso se están planteando una posible salida de Dituro. Si llega a acuerdo, el club chileno paga la cláusula, se puede dar. Aquí en Europa el mercado estará abierto todo enero, es el segundo y último plazo de fichajes y veremos qué ocurre”.

¿De cuánto es esa cláusula? Según explicó José Jiménez, es de “entre 500 mil y 1 millón de euros, no más. No es una cantidad muy importante. El Elche es hermético, pero no creo que sea una cantidad muy elevada”.

Por ahora, en Colo Colo siguen analizando las opciones para reemplazar a Brayan Cortés. El Indio deja un vacío importante en un Cacique que, en su centenario, quiere soñar en grande.

¿Cuáles son los números de Matías Dituro en Elche?

En su paso por el Elche, donde llegó a comienzos del 2024, Matías Dituro ha logrado disputar un total de 36 partidos oficiales. En ellos ha dejado su arco en cero en 14 ocasiones y ha recibido 37 goles en los 3.240 minutos que ha estado dentro de la cancha.

¿Cuáles son los arqueros que hay en Colo Colo para el 2025?

Matías Dituro es el arquero que suena con fuerza en un Colo Colo que tiene a otros esperando. Fernando de Paul, Eduardo Villanueva y Martín Ballesteros son los porteros con los que cuenta el Cacique para 2025.