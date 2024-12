El comentarista planteó que las ganas albas por fichar al ex meta de la Católica tienen directa relación con una poderosa agencia de representantes.

Gonzalo Foullioux no comprende cabalmente que Colo Colo pinte casi como una obligación el fichaje de Matías Dituro. Entiende a la perfección que el Cacique necesita incorporar sí o sí un arquero en el mercado de pases para afrontar la temporada 2025.

Esa necesidad se profundiza con la salida de Brayan Cortés, quien probablemente dejará el club como agente libre. Y para el comentarista de TNT Sports sería bueno que los ojos de la gerencia deportiva de Blanco y Negro no apunten sólo hacia el portero titular del Elche de España.

“No entiendo mucho que Colo Colo tenga que traer un chileno. No usar un cupo. Se han liberado tres cupos. No creo que Colo Colo traiga tres jugadores de campo extranjeros”, expuso Foullioux, quien recordó un trío de salidas foráneas en los albos: Emiliano Amor, Gonzalo Castellani y Guillermo Paiva.

Matías Dituro jugó en Turquía y el Elche de España, donde milita hoy en día. (Francisco Macía | Imago).

Agregó que “quizá sí, me equivoco y trae un defensa, un volante y un delantero. Pero yo ampliaría el abanico de posibilidades. Cerrarse solamente a la opción de Dituro me parece una cuestión muy atada a la agencia de representación de Brayan Cortés”.

La empresa que asesora a Dituro es la misma que el Indio: Vibra Fútbol, propiedad del poderoso agente Fernando Felicevich. Por ahora, la más probable opción del golero titular de la selección chilena es su fichaje en el Club León de México.

Gonzalo Fouillioux sugiere dos nombres a Colo Colo para competir con Dituro

Gonzalo Fouillioux inclusó le dejó un par de sugerencias a Daniel Morón para la custodia de la portería de Colo Colo en caso de que no prospere el interés en Matías Dituro. “Hay buenas alternativas en el mercado”, introdujo el comentarista en el programa No es para Tanto.

“Como (Facundo) Altamirano de San Lorenzo, (Rodrigo) Rey de Independiente. Pienso que Colo Colo podría explorar muchas más alternativas en el mercado y no cerrarse necesariamente a un arquero chileno”, fue el consejo que ofreció Gonza en la señal digital de TNT Sports. Uno de los nombres sugeridos por él ya apareció formalmente en el radar colocolino.

Rodrigo Rey, un arquero que le gusta a Fouillioux para Colo Colo. (Foto: Daiana Panza | Imago).

Y prosiguió con su análisis. “Ahí solamente estaría la opción de Dituro, que puede jugar en Colo Colo sin usar cupo. Keylor Navas sería extraordinario. Lo están ofreciendo en varios clubes, como Barcelona de Guayaquil”, manifestó Fouillioux en dicho espacio sobre la opción del golero mundialista costarricense y multicampeón con el Real Madrid.