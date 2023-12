Las últimas horas del año 2023 se comienzan a llenar de mensajes para lo que viene a la noche, cuando el cambio de calendario marque la vida de todas las personas.

Algunos hacen balances, otros tienen deseos para el futuro y muchos prefieren recordar a sus seres queridos, donde algunos partieron en esta última temporada al viaje eterno.

Uno que quiso expresar sus sentimientos fue el ídolo de Colo Colo, Marcelo Pablo Barticciotto, quien escribió un sentido mensaje para todos sus seguidores, pero el fondo del comunicado iba para sus queridos padres.

En una fecha de mucha reflexión familiar, el histórico jugador y ahora comentarista deportivo, se acuerda de todos para que puedan tener el corazón lleno.

El mensaje

Fue en Twitter, como ha sido una tónica en estas fechas, que Barticciotto dejó un especial mensaje, donde primero pide porque la celebración sea con mucho sentido.

“Queridos amigos y amigas, que éste 2024 esté lleno de cosas maravillosas, que se cumplan todos sus sueños y que esté repleto de paz, amor y felicidad, brindar por los que están y por los que no”, comenzó explicando.

Fue el momento más sensible, done abrió su corazón para pedir por lo que no están presentes, pero que siempre viven entre nosotrosos.

“Yo por lo menos levantaré la copa hacia el cielo por mis viejos que ya no están”, precisó.

Revisa el mensaje:

