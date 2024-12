El Cacique en pleno día de Noche Buena busca jugadores, porque no ha confirmado ningún refuerzo para 2025.

Mucho humo y cero contrataciones. Ese es el panorama de Colo Colo, el único equipo del fútbol chileno que no tiene fichajes de cara a la temporada 2025.

Los albos, como es habitual, se están demorando más de la cuenta en el mercado de pases y en Blanco y Negro se toman con calma la situación.

Uno de los puestos que debe cubrir el Cacique es el de volante de salida, porque se fue Carlos Palacios a Boca Juniors y en las últimas horas surgió un nuevo candidato para la plaza que está vacante en Colo Colo.

Carlos de Pena ya avisó que le interesa jugar en Colo Colo

Uno de los futbolistas que aparece en el radar del Cacique es el uruguayo Carlos de Pena, quien ya estuvo negociando con ByN en el pasado,

El charrúa, que en 2024 vistió la camiseta de Bahía en Brasil, tuvo un acercamiento con el campeón del fútbol nacional en 2022, sin embargo aquello no se materializó y terminó recalando en Inter de Porto Alegre.

De Pena en aquella ocasión habló con As y señaló que “si te soy sincero, era una posibilidad que me llamaba la atención. Tengo familia en Chile, conozco el país y me gusta mucho”.

Carlos de Pena jugando por Inter ante Colo Colo. Foto: Imago

“Colo Colo es un equipo grande, que jugaba Copa Libertadores (durante el primer semestre) y después pasó a Sudamericana, entonces era una buena opción”, dijo en aquella ocasión.

Carlos de Pena ha jugado como extremo izquierdo, pero en la última temporada bajó al mediocampo y ha actuado como volante mixto. En 2024 actuó en 41 partidos, hizo dos goles y dio cuatro asistencias.