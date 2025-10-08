Es tendencia:
Copa Libertadores

Colo Colo vs San Lorenzo: Horario y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido de Libertadores

Este es el horario y el canal que dará el esperado encuentro entre las albas y el equipo argentino en busca de la clasificación.

Por Andrea Petersen

Este es el horario en que Colo Colo enfrentará a San Lorenzo.
Colo Colo femenino se prepara para un nuevo desafío en la Copa Libertadores, donde enfrentará a San Lorenzo de Argentina. Las dirigidas por Tatiele Silveira buscan sumar una nueva victoria que las acerque a la clasificación a la siguiente fase.

El conjunto albo atraviesa un gran momento futbolístico, siendo líderes absolutas del torneo local, destacando por su poder ofensivo y llevar el título de invictas, un registro que intentarán mantener en el plano internacional.

En Libertadores, las albas registran dos triunfos frente a Olimpia y São Paulo, lo que las posiciona en el primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo C, con Mary Valencia como una de las goleadoras del certamen con 3 tantos.

Después de casi dos años: Christiane Endler regresa a la Selección Chilena Femenina

¿Dónde ver Colo Colo vs. San Lorenzo por Copa Libertadores?

El encuentro se jugará a las 20 horas de este jueves 9 de octubre y la transmisión estará a cargo de la plataforma de Pluto TV de forma gratuita.

Así va Colo Colo en Copa Libertadores

Tras los últimos encuentros el Grupo C quedó con Colo Colo como líder con 6 puntos, seguido por São Paulo y San Lorenzo con 3. En último puesto va Olimpia con 0 puntos.

¿Quién es Mary Valencia? La historia de la goleadora de Colo Colo en Copa Libertadores

A pesar de los buenos resultados del equipo chileno, todo se resolverá con estos partidos, ya que en caso de caer contra San Lorenzo por una diferencia de dos goles o más, la clasificación podría complicarse debido a que sus rivales las siguen de cerca.

Lo mismo que si São Paulo le gana a Olimpia y Colo Colo pierde, se produciría un triple empate con 6 puntos, los cuales se resolverían por la diferencia de puntos.

