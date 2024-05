La Copa Libertadores tiene a un equipo chileno clasificado a octavos de final. Colo Colo aseguró su pasaje a la siguiente ronda tras empatar ante Cerro Porteño en Paraguay. Conoce cuándo los Albos tendrán que jugar la ronda de los 16 mejores de América.

Los dirigidos por Jorge Almirón no tenían una parada fácil. Los Albos necesitan rescatar al menos un empate 1-1 y esperar que Alianza Lima no ganara en el Maracaná ante Fluminense. Sufriendo más de la cuenta, Colo Colo logró hacer su tarea en Asunción y en Brasil no hubo sorpresa peruana, con lo cual sellaron su paso a octavos. Es la tercera vez en el siglo XXI que consiguen llegar a esta ronda.

¿Cuándo jugará Colo Colo los octavos de final de la Copa Libertadores 2024?

Esta ronda del torneo internacional se disputará las semanas del 12 y 19 de agosto, con horarios y días exactos por confirmar. El lunes 3 de junio se realizará el sorteo para conocer al rival de los Albos.

¿Quiénes pueden ser los rivales de Colo Colo?

Colo Colo obtuvo el segundo lugar del Grupo A con 6 puntos. Si bien fueron el equipo con menos puntaje en avanzar de ronda, ahora su rival saldrá de sorteo. En lo único que les perjudica las unidades obtenidas, es en que siempre tendrán que definir en condición de visita en las llaves “mano a mano”.

Los Albos pueden tener como rival en octavos de final a cualquiera de los equipos que terminó como líder de su grupo. Los clubes que están en esta condición son Fluminense, Sao Paulo, Junior, Bolívar, Palmeiras y Atlético Mineiro, por lo cual uno de ellos podría medirse ante los dirigidos por Jorge Almirón en la ronda de los 16 mejores. La Copa Libertadores volverá en el mes de agosto.