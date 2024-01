El regreso de Arturo Vidal a Colo Colo por fin se transforma en una posibilidad real. El King ya recibió el llamado de Daniel Morón y cuenta con la aprobación de la mayoría del directorio de Blanco y Negro para su fichaje. Aunque los timoneles del Cacique aún no se reúnen a conversar, en el Club Social y Deportivo, Matías Camacho le abrió las puertas.

En diálogo con los medios de comunicación, Camacho, presidente del CSD, confirmó su apoyo para el retorno del King. “Lo consideramos como un jugador de la casa. Creemos que sería un aporte tremendo. Ahora lo tenemos que discutir al interior del directorio en conjunto con la gerencia deportiva”, dijo.

El tema no se ha tratado aún, pero debería conversarse dentro de los próximos días. “No es un tema que se ha tratado, yo no puedo decirle lo que piensan los demás directores. No es algo que hayamos conversado, una vez conversemos se analizará con la gerencia deportiva” contó.

“Puede haber una posición oficial que deberá comunicar el presidente de Blanco y Negro (Alfredo Stöhwing). Nuestra posición es clara en que Arturo Vidal es un tremendo jugador y que además es de la casa. Formado por el CSD Colo Colo”, valoró.

Además del apoyo del CSD (dos votos), Vidal contaría con el apoyo del bloque liderado por Aníbal Mosa (tres) para su retorno al Estadio Monumental. El bloque Vial, controlador del Cacique con cuatro votos, tendría más dudas sobre el fichaje del King en Colo Colo.

¿Cuándo empieza la pretemporada de Colo Colo?

Colo Colo debía empezar su pretemporada este lunes 8 de enero, pero tuvo un cambio de planes y movió la fecha de inicio para este martes 9. Jorge Almirón ya está en Chile, mientras que una parte del plantel se realizará exámenes médicos durante la jornada y la otra continuará el miércoles 8.

Los tiempos son acotados, pues Colo Colo se trasladará a Montevideo, Uruguay, el jueves 11. Ahí, jugará el torneo amistoso Serie Río de La Plata, donde enfrentará a Rosario Central (16 de enero), Nacional (19 de enero) y Liverpool (22 de enero) en el debut de Almirón en la banca.

Luego de la estadía en Montevideo, Colo Colo se trasladará a Viña del Mar para la Copa Viña 2024, donde aparecen partidos de preparación contra Independiente del Valle (31 de enero) y Everton (3 de febrero). La Supercopa del 11 de febrero dará inicio a la temporada 2024.

¿Y los refuerzos? Por el momento, el Cacique no ha informado ninguna incorporación en este mercado de fichajes, aunque se acercan los nombres de Diego Rubio, Luciano Cabral y Arturo Vidal. Por otra parte, sólo se han confirmado las salidas de Agustín Bouzat, Fabián Castillo y Matías de los Santos.

