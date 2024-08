Colo Colo no quiere quedarse atrás y, en vísperas de su centenario, está trabajando con todo para cumplir uno de los grandes anhelos de los hinchas. La esperada remodelación del Estadio Monumental está avanzando cada vez más y este miércoles vivió una jornada clave.

Harold Mayne-Nicholls, el hombre encargado del proyecto en Blanco y Negro, aprovechó la llegada de Mauricio Isla para revelar detalles al respecto. Y en ellos le dio una tremenda noticia a los fanáticos albos, ya que se dio el primer paso para ir dándole forma a la nueva Ruca.

“Ya es prácticamente un mes que llevamos trabajando. Hicimos un análisis de lo que había hecho antes y desde ahí partimos. No quisimos ir de cero sino que utilizar el trabajo realizado y en estas últimas dos semanas hemos sostenido entrevistas con empresas para partir con estudios de viabilidad, sostenibilidad y modelo de negocios para después ir por lo arquitectónico”, comenzó detallando.

Colo Colo ya encontró a quienes harán ese trabajo, quienes traen la experiencia directamente desde a NFL. “Hoy hemos presentado esto al directorio las tres empresas que nos parecen que son las que tienen las mayores fortalezas para este plan. Es una americana, Legends, que se forma en una alianza entre los New York Yankees y los Dallas Cowboys, de los más famosos del mundo. Ellos nos van a ayudar en este estudio, mañana cerramos el contrato”, remarcó.

La idea es que esta parte del trabajo permita definir bien los límites de lo que pueden hacer en el actual terreno del Estadio Monumental. “Los plazos para el estudio es de 16 semanas, unos cuatro meses”.

Pero eso no fue todo, ya que Harold Mayne-Nicholls confirmó que ni terminando esta parte, se comenzará la otra. “Paralelo a eso vamos a empezar con la segunda etapa del Naming Rights, el nombre del estadio. Vamos a buscar las empresas que nos asesoren en ello cosa de tener el estudio y así partir de inmediato con los otros temas. Uno es el Naming Right y el proceso de apertura a las empresas de arquitectura que nos presenten diseños para el estadio y ver con cuál nos quedamos”.

“No ganamos nada con hacer el diseño para 50 mil personas si el estudio nos dice que puede ser de 65 mil. Preferimos tener ese dato y después hacer el diseño. Mucha gente con la que nos entrevistamos nos decía que partir primero con el diseño y después el modelo genera más problemas que beneficios”, añadió.

Colo Colo no quiere salir del Monumental durante su remodelación

Uno de los grandes problemas para Colo Colo con la remodelación del Estadio Monumental es la localía. El Cacique no quiere dejar de jugar en su casa en el año de su centenario, por lo que hará un esfuerzo para avanzar mientras disputa sus compromisos. O esa por lo menos es la idea.

“Está presente (utilizar el estadio). Se tiene que construir por etapas porque hay factores deportivos al salir del Monumental y un factor económico que puede afectar al club. En la NFL no les permiten avanzar en la construcción de estadios si afecta a la caja del club. Aquí tampoco lo queremos así”, dijo Harold Mayne-Nicholls.

Además y ante el pedido de los hinchas de un recinto mucho más grande que el actual, el encargado del proyecto aterrizó las cosas. “En los momentos muy buenos queda chico, las entradas se agotan. Pero queremos a través de un estudio serio, con entrevistas a los hinchas, ver el funcionamiento del estadio y así ver la capacidad. Uno dice 50 mil, 60 mil, pero hay que ver el estudio”.

“Recuerden que hay un sector con asientos que no se puede ver porque no es bueno, entonces esperamos el estudio para tener claridad de a cuánto se puede aspirar”, complementó.

Harold Mayne-Nicholls también se refirió a posibles problemas si hay cambio de directorio el próximo año. “Yo sentí hoy que no tiene relación una cosa con la otra. El debate que hubo sobre las propuestas que presentamos fue totalmente apolítico directivo, por el contrario. Hubo comentarios positivos, hubo información de algunos directores y no hubo ningún inconveniente. Hubo un apoyo unánime así que tiendo a creer que eso no afectará”.

Finalmente, el encargado del nuevo Estadio Monumental aseguró que si bien no hay propuestas sobre la mesa, tienen altas expectativas para la lucha por el nombre del recinto. “Todavía no hemos querido avanzar en eso hasta ver lo otro, pero pensamos que habrá muchos porque Colo Colo es una marca muy potente”.

¿Cuál es la capacidad del Estadio Monumental actualmente?

La actual versión del Estadio Monumental tiene una capacidad de 47 mil espectadores. Eso sí, los problemas de visión en el recinto han obligado a dejar inutilizables los asientos más cercanos a la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo buscará seguir luchando por el liderato del Campeonato Nacional este fin de semana. El día sábado 3 de agosto a partir de las 15:00 horas el Cacique visitará a Huachipato en el Estadio CAP.

