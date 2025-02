Colo Colo sale a la cancha esta tarde por la Copa Chile 2025 para enfrentar a Santiago Wanderers en Valparaíso. El Cacique necesita ganar para comenzar a despejar las dudas que dejó la igualdad ante Deportes Limache en su debut del jueves pasado.

Para este encuentro Jorge Almirón se guardó varias cartas a la hora de armar su lista de citados. Jugadores como Arturo Vidal, Javier Correa y Salomón Rodríguez se quedaron fuera, así como también un refuerzo que tampoco vio acción hace algunos días.

Se trata de Tomás Alarcón, quien por ahora es el único de los seis refuerzos que han llegado en este mercado que no ha sido nominado por Almirón. Es más, si Emiliano Amor hoy ve algo de acción, el ex Cádiz será el único que todavía no juega.

ver también Fuera de los citados ante Wanderers: Los dos jugadores que viven sus últimas horas en Colo Colo

¿Por qué todavía no es citado Tomás Alarcón?

De acuerdo a información entregada por el periodista Christopher Brandt de ESPN, el motivo detrás de la ausencia de Alarcón es porque todavía está realizando su puesta a punto en el Estadio Monumental.

Hay que recordar que el volante de 26 años no juega un partido oficial desde el 29 de octubre del 2024, cuando jugó un tiempo en la victoria por 2-0 del Cádiz sobre el Real Jaén CF por la primera ronda de la Copa del Rey.

De ahí en más el chileno o no fue convocado o solo se limitó ser suplente en el equipo español. De hecho, su última presencia en la banca del Cádiz fue en la victoria de 4-1 de su equipo sobre Eldense el pasado 18 de enero.

Publicidad

Publicidad

ver también Tomás Alarcón sorprende con su profesionalismo en Colo Colo: revela numeroso equipo de trabajo

¿A qué hora juega Colo Colo ante Wanderers?

El próximo desafío del Cacique será este lunes 3 de febrero a partir de las 18:00 horas ante Santiago Wanderers en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Este duelo será válido por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Chile 2025.