Tomás Alarcón es uno de los seis refuerzos que concretó Colo Colo para la temporada 2025. El mediocampista formado en O’Higgins vuelve al fútbol chileno luego de un paso por Europa, donde fichó por el Cádiz y estuvo a préstamo en el Real Zaragoza y FC Cartagena.

El volante no la pasó del todo bien en España y ahora, en las redes del club, reveló el importante cambio que hizo en su carrera en búsqueda de recuperar su mejor rendimiento. “Ahora tengo un grupo de trabajo con un nutricionista, un entrenador personal y un psicólogo deportivo“, confesó.

“Creo que es algo que falta en el fútbol chileno, que desde chico te empiecen inculcar ese tipo de cosas para que no tengas que pasar por un proceso malo para hacer un cambio de mentalidad y estar preparado desde chico para lo que es el fútbol profesional”, agregó.

Además, Tomás Alarcón declaró que “me encuentro bien física y psicológicamente. Han sido casi cuatro años muy lindos, lo pasé muy mal en un periodo que dejé de jugar y fue cuando perdí la selección. Ahí hice un cambio de chip. Hice muchos cambios en mi vida también“.

Tomás Alarcón y su llegada a Colo Colo

En ese sentido, Tomás Alarcón le dijo a la hinchada de Colo Colo que “van a ver un Tomás Alarcón más profesional y más físico del que habían visto en O’Higgins y en la Roja”. Y recalcó que el regreso a la selección chilena es una de sus grandes motivaciones para la temporada 2025.

“El año pasado jugué muchos partidos en Cartagena, casi 36 y en buen nivel, pero no había mucha repercusión y lamentablemente no me alcanzó para estar en la selección. Pero estando acá, jugando Copa Libertadores y en un equipo grande como Colo Colo, tengo muchas más chances de, si lo hago bien, volver a la selección“, concluyó el mediocampista.