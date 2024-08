Desde que se confirmó su clasificación a los cuartos de final en Copa Libertadores, existe una gran preocupación en Colo Colo por el apretado calendario que tendrá por delante, sobre todo en el mes de septiembre.

Entre el certamen continental, el Campeonato Nacional y la Copa Chile, el Cacique deberá disputar un total de ocho encuentros. Un hecho que provocará un fuerte desgaste en el plantel de jugadores, algo que quieren evitar a toda costa.

Si bien buscaron una reprogramación del Clásico ante Universidad Católica, la negativa de las autoridades obliga a Colo Colo para buscar alternativas que se adecuen a sus necesidades y lo que piden desde el Gobierno. Un tema que obliga al club a hacer un pedido público de ayuda.

Así lo hizo Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, que en encuentro con la prensa tras el triunfo a Ñublense, insistió en hacer un llamado al fútbol chileno, en su totalidad, para que les den una mano y así tengan una buena participación en Copa Libertadores.

El pedido de Colo Colo al fútbol chileno

“Me gustaría que, a lo mejor, tuviéramos más flexibilidad. De no ser así, vamos a participar en la manera que debamos hacerlo, como cualquier integrante de la ANFP. Pero sí me gustaría que fueran más flexibles en todo lo que viene“, señaló el ejecutivo.

Al preguntarle a Morón si esperaba un gesto de la UC para el Clásico, respondió que “me gustaría que hubiera un gesto, en general, del fútbol chileno más que de la Católica en particular. No siempre tenemos equipos chilenos en cuartos de final (de Libertadores) y creo que todo esto beneficia a la competencia local“.

“Entonces, sería bueno de que, en esa parte, nos pudiéramos alinear todos, en favor de quien nos representa, en cualquier momento”, sentenció el campeón de América con Colo Colo en 1991. ¿Qué responderán desde la ANFP?

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

Los albos comienzan un mes de septiembre que vendrá cargado de partidos. Todo arranca este domingo 1, cuando deban visitar a Cobreloa, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, a partir de las tres de la tarde.

