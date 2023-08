Colo Colo sigue gozando de un buen presente en esta segunda mitad del 2023. Luego de duros mazazos en el arena internacional, el Cacique supo levantarse en el ámbito local, escalando puestos en el torneo y avanzaron rondas en la Copa Chile.

Uno que analizó este auspicioso momento del Popular fue Maximiliano Falcón, quien señaló tras el entrenamiento de este miércoles que “están todos bien en el equipo. No hay ningún lesionado y eso es bueno. Todos están empujando para jugar y el que está jugando no se puede regalar porque el de atrás se lo come por así decirlo”.

“El objetivo principal de nosotros siempre fue el Campeonato Nacional. Obviamente que uno quiere jugar Copa Libertadores y hacer lo mejor posible en el papel, pero cuando no se da tampoco hay que quedarse en eso”, agregó el Peluca.

Sobre los desafíos que van quedando en el año, el uruguayo declaró que “hay que dar vuelta la página. Aunque duela como dijimos en ese momento y enfocarse en lo que nos queda, que es Copa Chile y el Campeonato Nacional. La idea es ganar los dos torneos”.

Por úlitmo, el Peluca ya apuntó al Superclásico ante la U de unas semanas más, concluyendo que “esos partidos los disfruto mucho y estamos a la espera. Independiente del momento de la U, espero que nos jueguen con todo lo que tengan y que sea un gran partido”.

Colo Colo se ubica tercero del torneo con 33 puntos, a seis del puntero Cobresal y un duelo pendiente por jugar. La próxima brega del Cacique será ante Coquimbo Unido este sábado 12 de agosto a las 15:00 horas en el Sánchez Rumoroso.