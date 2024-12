La inminente y segura salida de Carlos Palacios con rumbo a Boca Juniorsobligará a Colo Colo, y en especial a su técnico Jorge Almirón a buscar un refuerzo en ese puesto, donde vuelve a aparecer el nombre de Luciano Cabral.

Si bien en un comienzo se descartó tal opción, el periodista Daniel Arrieta afirmó en TNT Sports que “es un nombre que sé que gusta” y añade que “cuando se enteraron que en diciembre probablemente Palacios se iba a ir, es un nombre que al menos está ahí“.

Sin embargo, un histórico de Colo Colo maneja una información distinta sobre la opción de Cabral, pues afirma que sería el propio Almirón quien le “bajó el pulgar” a esta posibilidad y que buscarán otro nombre para reemplazar a “La Joya”.

Cabral no llegaría a Colo Colo, ¿por Almirón?

El ex futbolista Marcelo Vega sacó la voz en el programa “Media Punta” y fue enfático en afirmar que el ex Coquimbo Unido “no es del gusto de Almirón. No porque no sea bueno para el fútbol, sino que encuentra no es lo que él busca“.

En esa línea, el “Toby” agrega sobre la negativa de Colo Colo a Cabral que Almirón “es como Ricardo Gareca, que para él Ben Brereton no es de su gusto. Cuando le empiezan a encontrar cosas para que no juegue… si es por eso, Vidal no habría jugado nunca en Alemania”.

¿Cómo es el presente del ’10’ de La Roja?

Tras su salida de Coquimbo, que lo vendió al León mexicano por US$1.05 millones de dólares, Luciano Cabral disputó en el último Apertura de Liga MX un total de 1.076 minutos en cancha durante 15 juegos, donde registró un gol y tres asistencias.